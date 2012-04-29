به گزارش خبرنگار مهر، شمس علی هادیزاده معلم ظهر یکشنبه در جلسه کمیسون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران با اشاره به نامگذاری امسال مقام معظم رهبری، سرمایه در گردش و تأمین نهاده ها را در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از جمله نیازهای تولیدات بخش کشاورزی عنوان کرد.

وی با تأکید بر توجه جدی به تولیدات داخل به ویژه تولیدات بخش کشاورزی، در ارتباط با ساماندهی کمیته های تخصصی کشاورزی و بررسی مشکلات تولید، گفت: باید به تولید به عنوان یک مقوله عملی بنگیریم چراکه اصلی ترین تولید کننده کسی جز کشاورز نیست.

رئیس کمیسون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران اعلام کرد: کشاورزان 100 درصد به دنبال کار تولید هستند و اگر کشاورزان نباشند در بسیاری از مواقع تولید به معنای واقعی نمود پیدا نخواهد کرد.

هادیزاده معلم با بیان اینکه حمایت از تولید داخل در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیش از پیش باید در خط و مشی قرار بگیرد، افزود: دولت امسال را برپایه کشاورزی برنامه ریزی کرده است و باید به تولیدات داخل به ویژه تولیدات بخش کشاورزی توجه ویژه ای شود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین مزیت مازندران در بخش کشاورزی است، گفت: مزیت مناسب کشاورزی که در استان وجود دارد می تواند تولید و سرمایه گذاری بیشتری برای استان به همراه داشته باشد.

رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی مازندران اظهارداشت: تمام دنیا افزایش تولید را با استفاده از کود شیمیایی و ارگانیست به جلو بردخ د در حالی که در این راستا خواهان این هستیم تا برای کشاورزی، زمین و جنگل را آماده کنیم.

هادی زاده معلم ابراز امیدواری کرد: امسال قدم های بزرگی برای کشاورزی در استان برداشته شود.