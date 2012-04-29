به گزارش خبرگزاری مهر، علی صانعی بعد از ظهر یکشنبه بعد از اتمام دیدار با تیم ملی فوتسال فلسطین این مسابقه را بازی تمرینی خوبی دانست و اظهار داشت: این بازی تمرین گل زنی خوبی برای بازیکنان تیم ایران و آمادگی برای حضور در مسابقات آسیایی امارات بود.

وی با اشاره به اینکه دروازه بان اول تیم ملی ایران طی سال گذشته دچار آسیب دیدگی جدی شده بود و تمرینات منظمی نداشت، افزود: سال گذته بیشتر استراحت داشت و برای رسیدن به شرایط مطلوب در نیمه اول بازی مورد استفاده قرار گرفته تا موقعیت خوبی کسب کند.

سرمربی تیم ملی فوتسال جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تیم ایران در دوره بدنسازی بوده و هم اکنون با تمام توان در بازی ها شرکت نمی کند، ادامه داد: تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک در مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا بازی خواهد کرد که این مسابقات می تواند محک مناسبی برای تیم ملی باشد.

صانعی این دوره از مسابقات را بهترین تدارکات برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا دانست و گفت: در عین حال ما تمامی بازی ها را با جدیت برگزار می کنیم و هیچ تیمی را دست کم نمی گیریم.



سرمربی تیم ملی فوتسال جمهوری اسلامی ایران در ادامه با بیان اینکه در مسابقات فوتسال آسیایی 14 بازیکن در هر بازی برای تیم ها اختصاص داده می شد، افزود: این در حالی است که در این مسابقات تنها 12 بازیکن برای حضور در هر بازی برای تیم ها در نظر گرفته شد.

سومین دوره این مسابقات فوتسال غرب آسیا از روز جمعه هشتم تا سیزدهم اردیبهشت ماه امسال با حضور تیم های ایران، عراق، کویت، اردن و فلسطین به میزبانی ارومیه برگزار می شود.

روز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه سالجاری روز استراحت تیمها تعیین شده و روز سه شنبه 11 اردیبهشت تیم فوتسال کشورمان ساعت 15 بعد از ظهر در ورزشگاه شش هزار نفری الغدیر ارومیه با عراق و ساعت 17 تیم فلسطین با کویت به رقابت می پردازند.