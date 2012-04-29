به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی استان افزود: راهکارهای مناسب برای بهره گیری فارغ التحصیلان بخش کشاورزی از منابع و تسهیلات بانکی اندیشیده شود تا شاهد ایجاد اشتغال پایدار در این حوزه باشیم.

وی افزود: اراضی و امکانات زیرساختی در بخش های تولید گل و گیاه، زراعت، باغداری و دامپروری باید در اختیار افراد تحصیل کرده و واجد شرایط قرار گیرد.

استاندار مازندران اذعان داشت: مجتمع دامپروری پشرت بخش چهاردانگه ساری و مجتمع پرورش گل و گیاه نجارکلا در قائم شهر به عنوان پایلوت به فارغ التحصیلان کشاورزی واگذار شود.

وی با اشاره به طرح خودمالکی مسکن مهر، تاکید کرد: می توان از این الگوی خوب در بخش کشاورزی استفاده و جوانان تحصیلکرده ای که برخوردار از زمین کشاورزی می باشند از این تسهیلات بهره مند شوند.

طاهایی ادامه داد: با این طرح علاوه بر احیای اراضی شیب دار استان، زمینه اشتغال فارغ التحصیلان بخش کشاورزی فراهم می شود.

