کارگران بسیجی با ابتکار و نوآوری برای تحقق شعار امسال تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی ابوحمزه ظهر یکشنبه در مراسم یاوران ولایت سازمان بسیج کارگری سپاه روح‌الله استان در کانون بسیج اراک مهمترین مشکل عرصه کار و صنعت را عدم توجه مسئولین به ابتکار و نوآوری عنوان کرد و افزود: بسیجیان کارگر در عرصه کار مشکلات را شناسایی کنند و در جهت تحقق فرموده مقام معظم رهبری و رفع موانع و مشکلات راهکار ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه در کشور و در عرصه اقتصاد کمبود نیرو، سرمایه و تجهیزات وجود ندارد گفت: بالا بردن سطح تولید در کشوردر گرو ساماندهی تولید و حل مشکل به صورت اساسی عنوان کرد.

وی افزود: محیط‌های کارگری یکی از جایگاه‌هایی که دشمنان بیشترین سرمایه گزاری را انجام می‌دهد تا به‌نوعی نظام اسلامی را دچار چالش و مشکل کنند و کارگران را به تحصن، راهپیمایی و اعتصاب بکشانند.

محیط های کارگری یکی از محمل‌های اصلی جریانات انحرافی است

سردار ابوحمزه با اشاره به اینکه در طراحی دشمنان علیه نظام محیط های کارگری یکی از محمل‌های اصلی جریانات انحرافی است افزود: کارگران باید پیام رسان این مسائل و مباحث در بدنه جامعه باشند و با هوشیاریو مراقبت اجازه استفاده دشمنان ازاین موقعیت‌ها را ندهند.

وی گفت: بنا بر دیدگاه شهید مطهری اولین آسیب به بدنه انقلاب اسلامی وجود جریان‌های انحرافی است و نظام جمهوری اسلامی ایران در طول 33 سال انقلاب هشت جریان انحرافی را پشت سر گذاشته است.



سردار ابو حمزه افزود: بررسی این جریانات نشان می دهد که هدف و استراتژیک در همه جریانات به طور هماهنگ به انحراف کشاندن نظام اسلام و براندازی حکومت اسلامی است و فقط روش و تاکتیک آنها متفاوت است.

