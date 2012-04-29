به گزارش خبرنگار مهر، تکواندوکار موفق قم در سال های اخیر که موفق به کسب مدال طلا در مسابقات تکواندو قهرمانی دانشجویان آسیا نیز شده، سیدمحمد رفیعی چهره شاخص سال‌های اخیر تکواندو قم در میادین مختلف داخلی و خارجی است که برای عضویت در تیم ملی دانشجویان برای اعزام به رقابت های قهرمانی جهان تلاش وصف ناپذیری داشت و در نهایت نایب قهرمان شد.



قهرمانی جهان و آسیا در کارنامه تکواندوکار قمی



این تکواندوکار که با شایستگی موفق به ثبت عناوین پر افتخاری در موفقیت‌های مداوم خود در تکواندو شده است، آخرین موفقیت خود را در رقابت‌های تکواندو قهرمانی دانشجویان آسیا که با شرکت برترین‌های قاره کهن از 15 کشور به میزبانی امارات برگزار شد با کسب مدال طلا در وزن ششم به دست آورد.



رفیعی که از سال 2004 و بعد از کسب مدال از مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان در کشور کره جنوبی، مطرح ترین چهره تکواندو قم در عرصه میادین داخلی و خارجی است، در ماه های اخیر در انتخابی تیم ملی بزرگسالان و ارتش های کشورمان نیز شرکت کرد اما به نظر می رسد باید تمام توان خود را برای عضویت در تیم ملی دانشجویان متمرکز کند.



رقابت های انتخابی تیم ملی تکواندو دانشجویان کشورمان با شرکت بیش از 80 تکواندوکار مطرح به انجام رسید و امروز در حالی به کار خود پایان داد که طی آن سیدمحمد رفیعی در وزن پنجم در تلاش برای عضویت در تیم ملی در مصاف با حریفان به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد.



در این رقابت‌ها که با حضور چهره های مطرح تکواندوکار از استان‌های مختلف کشور به میزبانی تهران برگزار شد، سیدمحمد رفیعی و محمدرضا حیدری دو تکواندوکار اعزامی قم بودند که در نهایت رفیعی به مقام نایب قهرمانی رسید و حیدری با مشکلات داوری از کسب موفقیت بازماند.



سیدمحمد رفیعی در راه کسب عنوانی شایسته در این دوره از رقابت‌ها در وزن پنجم انتخابی تیم ملی تکواندو دانشجویان موفق به شکست حریفانی از تهران، رشت و تهران شد و در دیدار نهایی به رقیب کرجی خود نتیجه را واگذار کرد.



مدال طلای مسابقات دانشجویان آسیا آخرین موفقیت رفیعی



این در حالی است که مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان قرار است از دهم خرداد ماه به میزبانی کره جنوبی برگزار شود و برترین های رقابت های انتخابی قرار است در اردوی آماده سازی این تیم پیش از اعزام به کره شرکت کنند.



رفیعی در سال 1389 در تلاش برای کسب مقام قهرمانی پیکارهای دانشجویان آسیا در امارات، در دور نخست بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، با استراحت رو‌به‌رو شد اما در دور دوم برابر حریفی از بحرین به روی شیاپچانگ رفت و موفق شد حریف خود را با شایستگی از پیش رو برداشته و راهی مرحله دوم شود.



تکواندوکار شایسته قمی در دور سوم برابر حریفی از چین به میدان رفت و با اعتماد به نفس کافی موفق شد تکواندوکار چینی را شکست داده و جواز صعود به مسابقه نهایی وزن ششم پیکارهای تکواندو قهرمانی دانشجویان آسیا را کسب کند.



در مسابقه فینال وزن ششم مسابقات تکواندو قهرمانی دانشجویان آسیا در امارات، سیدمحمد رفیعی برای کسب مقام قهرمانی و نشان طلا، حریفی از کشور مالزی را پیش رو داشت که انگیزه بالای وی برای کسب موفقیت سبب شد تا حریف مالزیایی خود را نیز شکست داده و پرچم کشورمان را در سالن برگزاری مسابقات به اهتزاز درآورد.

