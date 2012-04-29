به گزارش خبرنگار مهر، رضا کیانیان بعد از ظهر یکشنبه در همایش بهار هنر البرز که در سالن شهید فهمیده کرج و با حضور جمعی از هنرمندان و مدیران و مسئولان استانی برگزار شد، اظهار داشت: جای پژوهش و پژوهشکده در حوزه هنری دیگر نهادهای فرهنگی خالی است.



وی با اشاره به اینکه حوزه هنری بعد از انقلاب خیلی مواقع گوی سبقت را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ربوده است و خیلی از کارها را انجام داده که ارشاد با اینکه وظیفه اش بوده در اقدامات خود قرار نداده گفت: متاسفانه پژوهش و پژوهشکده هنوز جایگاه واقعی خود را در این نهاد پیدا نکرده است.



بازیگر توانمند کشور افزود: حوزه هنری در حال حاضرهمچون کانون پرورش فکری البته در قبل از انقلاب فعالیت دارد.

هنرمند نام آشنای کشور گفت: یک کشور زمانی پیشرفت می کند از روی دست خود بنویسد و اقدام به تولید علم کند.



کیانیان افزود: وقتی پژوهشکده داشته باشیم می توانیم علم تولید و به آن عمل کنیم که نتیجه آن پیشرفت است.

