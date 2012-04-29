محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: عظیم حمیدی نسب و سعید نوری دو رزمی کار رشته کیک بوکسینگ خراسان شمالی در رقابتهای جهانی روسیه با غلبه بر حریفان خود راهی دور دوم شدند.
وی اظهار داشت: در دور نخست این مسابقات عظیم حمیدی نسب رزمی کار وزن 81 کیلوگرم خراسان شمالی با غلبه بر حریفی از کره جنوبی به مرحله دوم رقابتها صعود کرد.
نوری اضافه کرد: همچنین سعید نوری در وزن 75 کیلوگرم حریف برزیلی را پشت سر گذاشت و گام به مرحله بعدی نهاد.
وی تصریح کرد: تیم ایران در این مسابقات با 12 نفر از فایترهای برتر سبک پاور کیک بوکسینگ کشور شرکت کرده است.
رییس هیئت ورزشهای رزمی استان افزود: این مسابقات با حمایت ولادیمیر پوتین، نخست وزیر فعلی روسیه که خود از سامبو و جوجیتسو کاران حرفهای است در شهر سن پترزبورگ روسیه در حال برگزاری است.
نوری در ادامه با بیان اینکه استایل مسابقات کیک بوکسینگ این دوره به صورت 1- k است گفت: مربیگری تیم ایران را در این مسابقات محمد طهماسبی بر عهده دارد.
وی اظهار داشت: در مرحله دوم این مسابقات نمایندگان خراسان شمالی با ورزشکارانی از کشور میزبان دیدار میکنند.
نظر شما