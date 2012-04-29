عدم استقبال مردم از مسابقات مهمترین نقطه ضعف فوتسال غرب آسیا است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز حافظی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری مسابقات سومین روز مسابقات فوتسال غرب آسیا به میزبانی ارومیه، در نشست مطبوعاتی، افزود: عدم استقبال پرشور تماشاگران ارومیه ای را با وجود تدارکات و میزبانی خیلی خوب از بازیها مهمترین نقطه ضعف این دوره از مسابقات است.

وی با اشاره به اینکه در این راستا هماهنگیهای لازم انجام شده و در این راستا روز سه شنبه دو هزار نفر توسط نواحی یک و دو آموزش و پرورش ارومیه در الغدیر ارومیه حضور می یابد، گفت: این اقدام انگیزه ای برای تیمها و دلگرمی هیئت اجرایی می شود.

رئیس هیئت فوتبال آذربایجان غربی با اشاره به امکانات بی نظیر ورزشی ارومیه از جمله ورزشگاه شش هزار نفری الغدیر ارومیه، ادامه داد: این امکانات باید آماده برگزاری و میزبانی مسابقات آسیایی و جهانی می شود.

حافظی میزبانی مسابقات قهرمانی فوتسال غرب آسیا را فرصتی مناسب دیگر برای برگزاری شایسته این رویداد مهم ورزشی دانست و ادامه داد: توانمندیهای استان در عرصه های مهم بین المللی فرهنگی، اقتصادی، دیپلماسی و ورزشی بسیار چشمگیر بوده و توجه به استانداردها و برنامه ریزی اصولی در عرصه ورزش و مسابقات ضروری است.

وی از بازدید دبیر کنفدراسیون فوتسال غرب آسیا از سالن سه هزار نفری ارومیه به عنوان محل تمرین تیمها و سالن شش هزار نفری به عنوان سالن برگزاری مسابقات خبر داد و افزود: با توجه به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود در سالنها هیچ اشکال فنی حتی از نحوه خط کشی زمینها نیز نتوانستند بگیرند.

سومین دوره این مسابقات فوتسال غرب آسیا از روز جمعه هشتم تا سیزدهم اردیبهشت ماه امسال با حضور تیم های ایران، عراق، کویت، اردن و فلسطین به میزبانی ارومیه برگزار می شود.