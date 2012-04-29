به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری به همراه سعید میربها فرماندار قزوین عصر یکشنبه از روند عملیات اجرایی پروژه تقاطع‌های غیرهمسطح شهر قزوین بازدید کردند.



معاون امور عمرانی استاندار قزوین در این بازدید گفت: روند عملیات اجرایی پروژه‌ تقاطع‌های غیرهمسطح در شهر قزوین باید از نظر کیفیت و سرعت در کشور بی نظیر باشد و به عنوان الگو برای سایر شهرهای کشور هم مطرح شود.



حبیبی در جریان این بازدید با بیان اینکه رضایت از عملکرد مدیریت شهری به روان بودن شبکه حمل و نقل و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی بستگی دارد افزود: مدیریت شهری اگر فقط به فکر احداث برج یا پروژه‌های دیگر باشد و خوب هم عمل کند اما شبکه حمل و نقل شهری روان نباشد شهروندان از عملکرد شهرداری ناراضی خواهند بود.



وی با اشاره به اینکه سرعت دادن به اجرای پروژه‌های عمرانی در کنار حفظ کیفیت برای شهروندان بسیار ارزشمند است، بیان کرد: شهروندان روزانه با شبکه حمل و نقل در ارتباط هستند و مرتفع کردن مشکلات حمل و نقل بطور حتم رضایت شهروندان را به دنبال دارد.



این مسئول گفت: پروژه‌ تقاطع‌های غیرهمسطح در شهر قزوین باید 10 سال پیش اجرایی می ‌شد و با توجه به افزایش جمعیت، این شهر ظرفیت اجرای پروژه‌های بزرگ و حتی کلان شهر شدن را دارد.



معاون امور عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: افتتاح پروژه‌ تقاطع‌های غیر همسطح نصر، سرداران و شهید مطهری قبل از مهرماه سال جاری کمک بسیار موثری در روان کردن ترافیک شهری خواهد داشت.



وی با اعلام این مطلب که احداث تقاطع‌های غیرهمسطح، مبلمان شهری قزوین را ارتقا می‌دهد بیان کرد: انتظار می رود که این پروژه مهم با سرعت بیشتری اجرایی شود به شرطی که از کیفیت آن کم نشود.



حبیبی افزود: کوچکترین بی ‌دقتی در اجرای این پروژه کلان، لذت استفاده از این خدمات ارزشمند را از شهروندان خواهد گرفت لذا امیدواریم در سرعت و کیفیت اجرای پروژه تقاطع‌های غیرهمسطح در کشور رکورد بزنیم.



وی یادآورشد: کیفیت و زمان اجرای این پروژه ها باید به گونه‌ای باشد که برای سایر شهرداری‌ها هم الگوی خوبی ترسیم شود.



در این بازدید فرماندار قزوین و معاون عمرانی استاندار قزوین در جریان مشکلات اجرایی این پروژه قرار گرفتند و برای همکاری و رفع مشکلات قول مساعد دادند.