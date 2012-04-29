به گزارش خبرنگار مهر، در این پیام آمده است: معلم از چنان موقعیت و ارزش والایی در قرآن، احادیث و روایات برخوردار است که امام امّت در بیان عظمت، اعتبار و نقش معلّم فرمودند: «معلّمی شغل انبیاست» و با این بیان ارزشمند معلّم را هم شان انبیا الهی دانستند.

در این پیام با اشاره به نقش بی بدیل معلمان در هدایت نونهالان و فرزندان جامعه اسلامی به سوی تعالی، اخلاق، تعبد و آگاهی تاکید شده است، و آمده است، مهندسی افکار عمومی و چشم انداز رشد فرهنگی، اخلاقی و علمی جامعه در دستان معلمان قرار دارد.

در ادامه این پیام آمده است: بدون تردید، مدافعان و همراهان امام راحل در دوران مبارزه و پیروزی و سربازان جان بر کف ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدّس از جمله فاتحان خرمشهر قهرمان، تلاشگران عرصه فرهنگی و عمران و سازندگی، دانشمندان هسته ای و فضایی، نگهبانان علم و معنویت و دین و فرهنگ، همگی پرورش یافتگان دست معلّمان سخت کوشند.

همچنین اضافه شده: انتخاب سالروز شهادت استاد شهید، علّامه و فیلسوف زمان، مرتضی مطهری به عنوان روز معلّم، بیانگر اهمّیت و عظمت جایگاه این قشر شریف و فرهیخته می باشد.

استاندار و نماینده ولی فقیه در استان اردبیل ضمن گرامی داشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطّهری، روز معلّم را به همه معلّمان و خانواده آنان تبریک گفته و سپاس های خود را تقدیم معلمان زحمت کش جامعه ایرانی کرده اند.

در آخر این پیام آمده است: آرزومندیم ذات اقدس احدیّت شما خوبان را که در مسیر تحقق اهداف متعالی مکتب انسان ساز اسلام، از جان مایه می گذارید، در کنف الطاف خاصه خویش قرار داده و همواره در سنگر خدمت به آینده سازان کشور عزیزمان استوار و سرافراز گرداند.







