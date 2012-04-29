به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری در دیدار با حجت الاسلام سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدسه حضرت معصومه(س) بیان کرد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است شهرداری قم با تلاشی مضاعف می‌تواند در تحقق فرمان مقام معظم رهبری اقدام و تحول عظیمی در سطح شهر قم ایجاد کند.



وی با بیان اینکه در رسیدن به شهری که در شأن حضرت فاطمه معصومه(س) باشد فاصله زیادی وجود دارد تصریح کرد: مدیران و پرسنل شهرداری با اراده قوی سعی در استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود دارند تا با ارائه خدمات ماندگار به زائران و شهروندان برای همیشه در اذهان عموم شهروندان باقی بماند.



شهردار قم گفت: تعامل مثبت بین اعضای شورا و مدیریت شهری موجب ارتقای کمی و کیفی برنامه‌های شهرداری شده است که بازنگری در کاربرد فضای سبز و شبکه معابر یکی از این اقدامات است.



شهرداری قم تنها به اقدامات عمرانی اکتفا نمی‌کند



وی با اشاره به اینکه شهرداری تنها به انجام کارهای عمرانی اکتفا نمی‌کند افزود: شهرداری به یک نهاد تأثیرگذار فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است و سعی در ارائه خدمات به شهروندان و زائران در همه عرصه‌ها دارد.



دلبری اظهار داشت: شهرداری با اقدامات عملی خود در تلاش است سخنان رهبری را سرلوحه عملکرد خود قرار داده و با انجام اقدامات زیربنایی از قبیل اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام نقش مهمی در بهبود وضعیت شهر داشته باشد.



بازگشایی بلوار شهید روحانی



شهردار قم در ادامه به ارائه گزارش از اقدامات شهرداری در خصوص پروژه های عمرانی از قبیل بهسازی مسیر رودخانه از رمپ شکروی به سمت پردیسان جهت کاهش بار ترافیکی بلوار غدیر و میدان ارتش، بازنگری در کاربرد فضای سبز، احداث پارکینگ‌های کم حجم، فاز پنج پروژه عماریاسر، توسعه اطراف حرم، بازگشایی بلوار شهید روحانی و برخی پروژه‌های عمرانی در دست اقدام پرداخت.



وی با اشاره بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه های زیربنایی افزود: امیدواریم این پروژه ها با شتاب بیشتری اجرایی شود.



معرفی شهردار قم به عنوان شهردار نمونه در ارائه خدمات نوروزی



در ادامه جلسه رئیس شورای اسلامی شهر قم، برگزاری این دیدار را در سالروز تاسیس شوراها به فال نیک گرفت و به انتخاب شایسته شهردار قم اشاره کرد و گفت: با انتخاب آقای دلبری تعامل شورای اسلامی شهر و شهرداری با ادارات و نهادهای مختلف استان بیشتر و قوی‌تر شده است.



حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر با ابراز خرسندی از توجه شهرداری به مسائل و مشکلات مختلف شهروندان اظهار کرد: با اینکه شهردار قم هیچ گونه تجربه کار اجرایی در شهرداری نداشت ولی توجه وی به مسائل مختلف، نگرانی مسئولان را برطرف کرده است.



وی اظهار داشت: شهردار قم به عنوان شهردار نمونه در ارائه خدمات نوروزی معرفی شد و این باعث خوشحالی و افتخار شهر قم است.