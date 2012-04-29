به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی داودی اظهار داشت: میزان درآمد راه آهن جنوب شرق کشور در سال 89، 1.5 میلیارد ریال بوده است.

وی گفت: ارتقای جایگاه حمل و نقل ریلی در توانمند سازی اقتصاد سیستان و بلوچستان، شناسایی چشمه های بار و راه اندازی قطارهای باری و مسافری در داخل و خارج از شبکه ریلی کشور نظیر قطارهای حمل سیمان، گاز مایع، حمل خودرو، فرآورده های نفتی و قطارهای اکو مهمترین دلایل افزایش درآمد حمل و نقل ریلی در سال گذشته بودند.

وی با اشاره به رشد 237 درصدی تناژ بار حمل شده طی سال گذشته در راه آهن جنوب شرق کشور افزود: بار حمل شده در این ناحیه ریلی در سال گذشته 96 هزار و 872 تن بوده که در مقایسه با سال 89 رشد 237 درصدی داشته است.

مدیر کل راه آهن جنوب شرق کشور بیان داشت: در سال گذشته تناژ خالص بار حمل شده در ناحیه ریلی جنوب شرق 164 درصد و تناژ ناخالص بار حمل شده در این ناحیه در مقایسه با سال 89 بیش از 133 درصد رشد داشته است.

وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 30 رام قطار مواد سوختی، 17 رام قطار حمل خودرو، یک رام قطار حامل سیمان صادراتی، 23 رام قطار اکو و 43 رام قطار حامل گاز مایع در ناحیه ریلی جنوب شرق کشور تردد کرده اند.

توسعه کارهای فرهنگی با محوریت مساجد بسترساز تولید ملی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان در همایش مسجد، کار و احسان ماندگار با حضور علمای شیعه و سنی، معتمدان، فرهنگیان و هیئت امنای مساجد ایرانشهرافزود: توسعه کارهای فرهنگی با محوریت مساجد، موقوفات و بقاع متبرکه نقش موثری در ارتقای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی دارد.

حجت الاسلام منصور هاشمی اظهار داشت: در هر مسجدی باید رقبه ایجاد کرد تا از محل درآمد آن هزینه های این مکان های مقدس پرداخت شود.

وی گفت: امسال سه میلیارد ریال اعتبار برای مرمت و بازسازی 64 مسجد به شهرستان ایرانشهر اختصاص یافته است.

وی افزود: مساجد به عنوان پایگاه های معنوی باید دارای فضای مناسب برای تبادل مباحث علمی و دینی با هدف انسجام بین امت اسلامی باشند.

امام جمعه ایرانشهر نیز در این همایش بیان داشت: در دین مبین اسلام محور و کانون تمامی فعالیت ها به مسجد ختم می شود.

حجت الاسلام محمد جواد عبدالهی گفت: ساخت مسجد و وقف اموال یکی از بهترین شیوه های انفاق است بطوریکه این امر نه تنها سبب تقرب انسان به خداوند متعال می شود، بلکه آثار و خیرات آن تا ابد باقی می ماند.

تحویل 343 میلیون لیتر نفتگاز تحویل نیروگاه های سیستان و بلوچستان

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان افزود: با تلاش این شرکت در سال گذشته 343 میلیون و 869 هزار لیتر نفتگاز برای تولید برق در اختیار نیروگاه های مرکز و شمال سیستان و بلوچستان قرار گرفت.

مرتضی عابدینی اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، این منطقه تامین فرآورده های یک نیروگاه گازی در زاهدان و نیروگاه های دیزل در زاهدان، زابل، خاش و سراوان را بر عهده دارد.

وی گفت: با تلاش های صورت گرفته سال گذشته با توجه به موج سرما، هیچ مشکلی در زمینه تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه های استان به وجود نیامد و سهمیه این نیروگاه ها مطابق برنامه تحویل شد.

وی افزود: سال گذشته میزان مصرف نفتگاز در حوزه نیروگاه برق مطابق آمار 343 میلیون و 896 هزار لیتر بوده است که این میزان نقش بسزایی در تامین برق مورد نیاز استان داشت.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان بیان داشت: نیروگاه گازی زاهدان سال گذشته با مصرف 341 میلیون و 457 هزار لیتر، بیشترین مصرف را با توجه به حجم تولیدی برق به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به راه اندازی ایستگاه نفتی راه آهن زاهدان گفت: راه اندازی این ایستگاه بسیاری از دغدغه ها را در زمینه تامین سوخت مورد نیاز با توجه به وابستگی 100 درصدی منطقه زاهدان به سوخت مایع کاهش داد.

وی افزود: اکنون در کنار بخش نیروگاه ها، بخش کشاورزی، خانگی، کارخانجات، حمل و نقل و مسکونی نیز از نفتگاز مصرف می کنند که این احساس نیاز بیشمار، تلاش شرکت را برای تامین فرآورده ها دو چندان کرده است.

عابدینی همچنین بر تقویت خط ریلی انبار نفت زاهدان به منظور تامین فرآورده های مورد نیاز استان تاکید کرد.

سیستان و بلوچستان به سبب وسعت زیاد دارای دو منطقه نفتی زاهدان و چابهار است.

منطقه نفتی زاهدان وظیفه تامین فرآورده های نفتی شهرستان های زاهدان، زابل، هیرمند، زهک، خاش، سراوان، سیب و سوران و مهرستان را بر عهده دارد.

کاهش 8.3 درصدی مرگ ناشی از اعتیاد در سیستان ‌و بلوچستان

مدیر کل پزشکی قانونی سیستان ‌و بلوچستان اظهار داشت: در سال گذشته 55 نفر در این استان به دلیل سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند.

رضا عبدی گفت: این رقم در مقایسه با سال 1389، که تعداد فوت شدگان ناشی از اعتیاد 60 نفر بود، 8.3 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: سال گذشته، 54 مرد و یک زن در سیستان‌ و بلوچستان بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان باختند در حالیکه در سال 89، تعداد مردان فوت شده بر اثر اعتیاد در این استان 60 نفر بوده ‌است.

انتصاب سرپرست جدید دانشگاه بین المللی چابهار

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار طی حکمی یوسف باور را به عنوان سرپرست جدید دانشگاه بین المللی و مرکز علمی کاربردی منطقه آزاد چابهار منصوب کرد.

مدیر عامل منطقه آزاد چابهار در این حکم از سرپرست دانشگاه بین المللی خواسته است در چارچوب ضوابط و آیین نامه های موجود ضمن بازبینی اقدامات صورت پذیرفته، نسبت به ساماندهی امور اقدام شود.

بهره برداری مناسب از عنوان دانشگاه توسط سایر مراکز آموزشی، علمی و پژوهشی معتبر از دیگر انتظارات از سرپرست جدید عنوان شده است.

یوسف باور پیش از این مشاور مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار در امور جذب، هدایت و توسعه سرمایه گذاری بوده است.

ایجاد رشته های جدید در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان در راستای بسط و گسترش رشته های جدید و نو در مقاطع مختلف قدم های بلندی را طی سال های اخیر برداشته است.

این دانشگاه با راه اندازی رشته هایی که در این منطقه آتیه رشد و شکوفایی را به همراه دارد نقش مهمی را ایفاد نموده است.

بر این اساس و طی درخواست های این دانشگاه و موافقت شورای گسترش آموزش عالی پذیرش دانشجو در رشته های شیمی کاربردی، شیمی معدنی و شیمی تجزیه در مقطع دکتری و تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد و ادیان و عرفان نیز در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه برای سال تحصیلی جدید صورت پذیرفت.

جمع آوری و هدایت تمامی پساب شهری زاهدان تا سال 1400

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: تا پایان سال 1400 پساب فاضلاب شهر زاهدان به طور کامل هدایت و مدیریت می شود.

محمد رضا کرمی نژاد گفت: در حال حاضر تعداد 115 هزار مشترک آب شهری در این کلان شهر وجود دارد که پساب فاضلاب 20 هزار از این مشترکان جمع آوری و هدایت می شود.

وی افزود: در حال حاضر 130 لیتر پساب فاضلاب در این شهر پس از جمع آوری به تصفیه خانه جنوب غرب زاهدان هدایت می شود.

وی بیان داشت: این پساب پس از تصفیه و اعمال فرایندهای لازم به منظور تزریق مصنوعی به سفره های آب زیر زمینی و مصارف دیگر از جمله جنگل کاری، ایجاد فضای سبز و همچنین به کارگیری در صنعت استفاده می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با بیان اینکه برنامه جمع آوری و هدایت کامل شبکه فاضلاب شهری زاهدان طی برنامه 10 ساله و تا سال 1400 پیش بینی شده است، گفت: در صورت حضور بخش خصوصی و استقبال سرمایه گذار این زمان به یک دوم برنامه پیش بینی شده کاهش خواهد یافت.

گسترش همکاری کمیته امداد با سازمان زندان‌ ها

مدیرکل حقوقی کمیته امداد در جلسه با مدیرکل زندان ‌های سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در راستای اجرای تکالیف قانونی این نهاد و سازمان زندان ‌ها در زمینه رفع مشکلات معیشتی خانواده ‌های زندانیان بی بضاعت، همکاری این نهاد با سازمان زندان ‌ها گسترش می‌ یابد.

محمود سالارکیا گفت: به کارگیری تمهیدات لازم و برنامه‌ ریزی به منظور ارتقای سطح همکاری کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان زندان ‌ها، استفاده و بهره‌ گیری از ظرفیت و توانمندی کمیته امداد، کارشناسی و تجمیع کمک ‌های حمایتی از خانواده مددجویان، برنامه ‌ریزی، آموزش، پیشگیری، کاهش جرایم و آسیب‌ های اجتماعی خانواده مددجویان از اهداف این تفاهمنامه است.

وی با اعلام تدوین دستورالعمل اجرایی حمایت از خانواده زندانیان افزود: با گسترش همکاری نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد با قوه قضائیه و سازمان زندان ‌ها در ارتباط با پوشش خانواده‌ های زندانیان نیازمند و بی بضاعت و پیشگیری از بروز آسیب ‌های اجتماعی که این خانواده ‌ها را تهدید می‌ کند، شاهد توانمندسازی خانواده مددجویان و اثربخشی بیشتر کمک ‌های حمایتی از خانواده مددجویان خواهیم بود.

مدیرکل زندان ‌های سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه به بهره‌ گیری از توانمندی و ظرفیت کارشناسی کمیته امداد در راستای شناسایی خانواده‌ های زندانیان بی بضاعت و رفع مشکلات معیشتی آنان تاکید کرد.

علیرضا بابایی بیان داشت: تشکیل کارگروه ‌های مشترک، بهره‌ گیری از توان و پتانسیل موجود در کمیته امداد و استفاده از بینش و نگرش امدادی می ‌تواند راهگشای کاهش جمعیت کیفری در زندان ‌ها و پیشگیری از بروز آسیب ‌های اجتماعی در بین خانواده مددجویان و بهبود و رفع مشکلات و مسائل معیشتی خانواده مددجویان و توانمندسازی آنان شود.