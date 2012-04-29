به گزارش خبرنگار مهر، احمد افضلی عصر یکشنبه در اولین جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای هجرت استان البرز که در سالن شهید رجائی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: طرح اردوهای هجرت با هدف شناسایی نقاط محروم و رفع محرومیت در این نقاط در قالب اردوهای جهادی شکل گرفته است.

وی افزود: در این طرح جوانان و دانش آموزان ضمن آشنایی با فرهنگ کار در جهت خدمت رسانی به روستاها و مناطق محروم فعالیت می کنند.

معاون فنی عمرانی استانداری به عنوان سخنگوی این جلسه ضمن آنکه دغدغه ها و مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان هر دستگاه که به نوعی در اردوهای هجرت مشارکت دارند را بررسی کرد، مواردی را مطرح و به تصویب رساند.

شناسایی نقاط محروم و تشکیل اتاق فکر در اولین جلسه طرح جهادی هجرت

افضلی ارزیابی فعالیت های دستگاههای مرتبط با طرح جهادی، شناساسس نقاط محروم و محرومیت زدایی این مناطق، ایجاد هماهنگی بین بخشی با فرمانداری ها و دستگاه های فرهنگی ، تبادل موافقت نامه ها در هر دستگاه ها، تشکیل اتاق فکر در قالب 8 کمیته با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیگیری طرح پیشنهادی از سوی سازمان فنی حرفه ای استان، ایجاد بانک اطلاعاتی و سرمایه گذاری از سوی شهرداری ها برای رفع نقاط محروم را از جمله مصوبات اولین جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای هجرت در استان برشمرد.

مواردی نظیر تقویت روحیه جهاد و ایثار در برهه کنونی به منظور فرهنگسازی طرح هجرت از جمله موضوعاتی بود که به صورت مختصر به آنها اشاره شد.

در این جلسه نمایندگانی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فنی و حرفه ای، صداوسیمای البرز، آموزش و پرورش، اداره کل محیط زیست، سازمان جهاد سازندگی نیز حضور داشتند.

استاندار البرز و معاون سیاسی امنیتی استاندار نیز به عنوان میزبانان اصلی این نشست حضور نداشتند.