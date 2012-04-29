به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات رانندگانی از شهرهای بندرانزلی، لاهیجان، رشت، قزوین و کرج در سه کلاس آماتور، حرفه ای یک و حرفه ای دو شرکت داشتند.

در مجموع بهترین زمان حسین خضری از قزوین، یاشا غلامی از قزوین و شهروز هدایتی از انزلی اول تا سوم شدند، در کلاس آماتور ثمینا صامت، سعید درویشی کهن و مینا رمضانی هر سه از انزلی مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.

در کلاس حرفه ای هزار و 400 سی سی حسین خضری از قزوین، شهروز هدایتی از انزلی و افشین ترکمن از استان البرز مقامهای اول تا سوم و همینطور در کلاس حرفه ای هزار و 600 سی سی یاشا غلامی، علی مرادی و سعید رضا صفایی اول تا سوم شدند.

در پایان مسابقه به برندگان حکم قهرمانی، لوح سپاس، مدال و جام قهرمانی اهدا و نفرات برتر این مسابقه به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.

هیئت اتومبیلرانی انزلی دارای 100 نفر عضو است.