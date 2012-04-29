ارزش تولیدات عشایر اردبیل سالانه 200 میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، معرفت آذری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی کوچ بهاره عشایر استان اردبیل به نقش مهم عشایر در تولید گوشت و فراورده های لبنی اشاره کرد و گفت: عشایر اردبیل با یک میلیون و 500 هزار راس دام حدود 30 درصد از مواد پروتئینی استان را تامین می کنند.

وی افزود: این قشر استان سالانه با تولید 43 هزار و 524 تن شیر، 5.4 هزار تن پنیر، 10.4 هزار تن گوشت، هزار و 500 تن پشم و 12 هزار و 679 متر مربع صنایع دستی قابل فروش یکی از تولیدکنندگان عمده محصولات پروتئینی و صنایع دستی کشور و منطقه محسوب می شوند.

به گفته مدیرکل امور عشایر استان عشایر اردبیل در 10 شهرستان، 572 آبادی و قشلاق پراکنده اند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به مسائل و مشکلات عشایر منطقه و رفع کاستیها و نواقص موجود این قشر یادآور شد: سهم عشایر از بودجه کشور باید ویژه باشد.

آذری با اشاره به فرا رسیدن موسم کوچ بهاره عشایر، به احیا راه ها و میان بندهایی که از بین رفته اند، تاکید کرد و خواستار توجه به بهداشت، درمان و آموزش عشایر در قشلاقات شد.

وی از نصب و راه اندازی پنج دستگاه آبگرمکن خورشیدی برای استفاده خانواده های عشایری قشلاقات دشت مغان خبر داد و تصریح کرد: طرح استفاده از انرژی نو برای نخستین بار در مناطق عشایری استان از محل اعتبارات استانی اجرا شده است.

این مسئول همچنین با اشاره به پیشرفت فیزیکی 93 درصدی پروژه ابیاری دشت فتحعلی مغان عنوان کرد: با افتتاح پروژه ثانویه دشت فتحعلی آب شرب 16 قشلاق شمال استان تامین و برای 750 خانوار عشایری امکان اسکان فراهم خواهد شد.

وی غیرت عشایر در دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی را یادآور شد و تقدیم صدها شهید به انقلاب را نشانه غرور ملی و دینی عشایر برشمرد و این قشر را شایسته توجه بیشتری دانست.

