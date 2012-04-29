مسعود نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استودیو شهر قزوین با اعتبار سه میلیارد ریال در مدت شش ماه آماده بهره برداری شده است و کلنگ احداث پل ارتباطات نیز با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد ریال به زمین زده خواهد شد که در مدت یک سال ساخته می شود.



وی در ادامه از کلنگ زنی احداث پل ایثارگران با اعتبار 180 میلیارد ریال طی 24 ماه خبر داد و افزود: پروژه مرمت و احیاء بدنه پاساژ ساربان ها در میدان آزادی با 500 میلیون ریال اعتبار افتتاح می شود.



شهردار قزوین به افتتاح و احیاء بدنه تالار ایران در خیابان سپه با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: مرمت و احیاء عمارت اداره راه و موزه بلدیه نیز با یک میلیارد و460 میلیون ریال در مدت 18 ماه اجرا شده که در هفته آینده به بهره برداری می رسد.



نصرتی از افتتاح سالن جدید اجتماعات عمارت شهرداری قزوین خبر داد و تصریح کرد: این سالن با یک میلیارد و 235 میلیون ریال اعتبار در مدت 16 ماه به اتمام رسیده است.



این مسئول یادآورشد: مرمت و احیاء چهار سوق و راسته قیصریه نیز با اعتبار 30 میلیارد ریال در مدت هشت ماه توسط سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین صورت گرفته است که در ابتدای سال در نمایشگاه بازی و اسباب بازی در معرض دید شهروندان قرار گرفت و در روزهای آینده به طور رسمی افتتاح می شود.



وی هزینه کف سازی محوطه گلزار شهدای قزوین را شش میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: احداث پارکینگ محوطه سعدالسلطنه در گذر برق با اعتبار 25 میلیارد ریال در مدت 12 ماه آماده بهره برداری شده است.



شهردار قزوین در ادامه از کلنگ زنی پروژه مرمت و احیاء سرای بهشتیان با 15 میلیارد ریال و حیاط سرای سعدالسلطنه با 20 میلیارد ریال اعتبار خبر داد و اظهارداشت: بهره برداری از پنج ساعت اذان گو با اعتباری بالغ بر 84 میلیون ریال نیز از دیگر پروژه های قابل افتتاح شهرداری قزوین در هفته شوراهاست.