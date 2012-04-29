به گزارش خبرنگار مهر، حسن قلی زاده ظهر یکشنبه در گردهمایی اعضای شوراهای اسلامی شهرستان شیروان با بیان این موضوع افزود: واگذاری مسئولیتهای شهری و روستایی به مردم یک منطقه از طریق تشکیل شورا، سبب شتاب در خدمات دولت می شود.

وی اظهار داشت: شوراها از زمان آغاز فعالیت خود منشأ خدمات و آثار مثبت برای مردم بوده و در حد قابل قبولی توانسته اند به عنوان نمایندگان منتخب مردم در تصمیم گیریهای شهر و یا روستای محل سکونت خود اثرگذار باشند.

قلی زاده درادامه بر ضرورت توجه به برنامه ریزیها و اولویت بندی مسائل تاکید کرد و افزود: پایبندی به قانون در تصمیم گیریها یکی از اصول مهم اداره جامعه است.