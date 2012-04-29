به گزارش خبرنگارسیاسی مهر ، حجت الاسلام سید رضا تقوی عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز که در همایش بزرگ جبهه متحد اصولگرایان در حسینیه فاطمیون تهران سخن می گفت از تاریخ به عنوان معلم بشریت که در آن ماده حیات و زندگی نهفته، یاد و بر اندرزآموزی از تجارب گذشتگان تاکید کرد.

وی افزود: تاریخ فقط نقل وقایع و قصه ها نیست و برای سرگرمی نوشته نشده بلکه برای آن نوشته شده که تجربه گذشتگان چراغ راه آیندگان باشد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور گفت: تاریخ ملت ایران سرشار از تجربیات بسیار گرانبهایی است ونزدیکترین نقطه روشن و گویا و پندآموز آن انقلاب مشروطه است.

تقوی افزود: هر گاه ملت به صحنه آمد و تحول بوجود آورد و آن را تا نهایت پیگیری کرد موفق شد اما در مواقع بسیاری روی یک حرکت سرمایه گذاری کرد و علما و روحانیت به میدان آمدند اما شرایطی بوجود آمد که نتیجه مطلوب حاصل نشد.

وی ادامه داد: برخی اوقات دیده شد پس از آنکه حرکتی در سایه تلاش ها و رهنمودهای علما و روحانیون به نتیجه رسید . برخی با شگردها و مطالب ظاهرا جذاب سعی کردند روحانیت را به مساجد بازگردانند و از آنها خواستند که امور دنیا را به آنان واگذار کنند.

"در مشروطه نیز اینطور شد که این نهضت شکوهمند که شعارهایش شبیه شعارهای انقلاب اسلامی و مراجع و علما و متدینین پیشتاز آن بودند به دلیل مصادره به مطلوب نتیجه آن توسط غرب گراها و عوامل بیگانه دارای اندیشه های آلوده به نتیجه نرسید".

حجت الاسلام تقوی تصریح کرد: انقلاب اسلامی رهبری هوشمند و مدبر همچون امام خمینی (ره) داشت که اجازه ندادند نهضت مشروطه تکرار شود.

عضو ارشد جامعه روحانیت مبارزگفت: اوایل انقلاب دولت موقت خواستار کناره گیری روحانیت از صحنه سیاسی بود و بنی صدر بیچاره نیز در سخنرانی های خود از روحانیت به بهانه های واهی می خواست کنار بنشینند و امور کشور را به متخصصان بسپارند.

تقوی افزود: آنها مدعی بودند که حضور روحانیون در سیاست از قداست آنها می کاهد در حالی که وقتی قداست اسلام خدشه دار شود قداست روحانیت بی فایده است اما نتوانستند با این شگردها به مقصود خود برسند.

وی اضافه کرد: در طول 33 سال پس از انقلاب اسلامی گاهی موج هایی بر می خواست که قصد داشت روحانیت را از صحنه سیاسی و اداره امور کنار بزند اما موفق نشد.

امروز شخصیت برجسته ای از شاگردان حضرت اما م (ره) جهان اسلام را رهبری می کند و روحانیت مقتدرانه در میدان ایستاده و مردم نیز به ندای روحانیت در همه صحنه ها لبیک می گویند.

" البته حضور روحانیت برای اشغال پست ها و مناصب نیست بلکه این حضور هدایت گرانه است و روحانیت باید همواره در مسند هدایت و ابلاغ پیام فعال باشد".

وی اظهار داشت: روحانیت در این برهه از زمان نیز نقش کارسازی دارد و از این رو جامعه روحانیت از حدود 1.5 سال پیش موضوع انتخابات مجلس نهم را در دستور کار قرار داد.

عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز افزود: رهنمودهای حضرت آیت الله مهدوی کنی همواره چراغ راه ما بوده و جامعه روحانیت در جلسه مشترکی با جامعه مدرسین در خصوص انتخابات مجلس نهم رایزنی وتبادل نظر کرد و مقرر شد روحانیت رسالت تاریخی خود در راهنمایی و تشویق مردم به حضور در این صحنه را انجام دهد.

"امروز امور کشور در دست اصولگرایان قرار دارد وباید این وضعیت که کشوربا تکیه بر اصول اداره می شود حفظ و این جریان تقویت شود".

حجت الاسلام تقوی در بخشی دیگری از سخنان خود به فتنه88 اشاره کرد و گفت: فتنه 88 که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بوجود آمد ما را متوجه نکات حساسی کرد که دشمن بیکار نیست و نباید از تحرکات بیگانگان غافل باشیم و صحنه را خالی بگذاریم.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه افزود: باید از فتنه 88 درس بگیریم و اینکه مقام معظم رهبری پیوسته این موضوع را گوشزد می کنند ناشی از اختلاف سلایق درن نظام نبود بلکه حرکتی وابسته به بیگانگان و متصل به طراحان خارجی بود.

وی تصریح کرد: وقتی بیگانگان برای براندازی نظام اسلامی تلاش می کنند بایدنسبت به کوچکترین تحرکات حساسیت نشان داد و با همه وجود در صحنه حاضر شد و قطعا در چنین شرایطی سکوت گناه است.

عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز در بخش پایانی سخنانش اظهار داشت:انتخابات مجلس که جایگاه حساسی در نظام ما دارد و نهادی در راس امور است، انتخابات حساسی است و اگر مجلس قدرتمندی شکل بگیرد از بسیاری جهات خیال ما راحت خواهد بود.

حجت الاسلام تقوی افزود: مجلس قدرتمند که ریل گذار امور در کشور است، مظهر عزت و قدرت نظام است وانقلاب اسلامی را حفظ می کند ودولت سالم و با نشاط بوجود می آورد وامور با چنین مجلسی سامان می یابد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به تلاش جامعتین برای ایجاد جبهه متحد و تدوین منشور اصولگرایی تصریح کرد: لیست انتخاباتی جامعتین با هوشیاری و هوشمندی تهیه شده و فهرستی جامع است که از افراد کارآمد و متخصص و متدین و دلسوز تشکیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه مجلس قدرتمند و کارآمد با حضور گسترده مردم در صحنه انتخابات شکل می گیرد انتخابات را همایش ملی و دینی و نمایانگر آزادی یک ملت دانست و از مردم خواست در مرحله دوم انتخابات مجلس نهم نیز همچون گذشته به وظیفه دینی و تکلیف شرعی خود عمل کنند.

حجت الاسلام تقوی از حضور حداکثری مردم، اجرای قانون و قانون پذیری و احترام به رای مردم و رعایت مرزهای اخلاقی و ایجاد نشاط سیاسی و اجتماعی و تقویت بصیرت مردم به عنوان راهبردهای جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات پیش رو یاد کرد.