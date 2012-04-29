به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان سال 2012 سالی غیر مترقبه برای آل سعود آورده است : بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که سال جاری میلادی سالی پراز امور ناگهانی برای آل سعود است.

این پایگاه نوشت : ناظران امور معتقدند که نشانه های این امر با تظاهراتی که در اکثر مناطق عربستان برگزار شد آشکار شده است.

پایگاه فوق بیان کرد: خواسته های معترضان مخالفت با سلطه خاندان حاکم بر سرنوشت مردم و شکست آل سعود در فراهم آوردن ساده ترین شرایط زندگی برای مردم است.

این پایگاه می افزاید: عادل الجوجریان کارشناس مصری امور عربستان معتقد است که اعتراضات در عربستان تحول شگرفی محسوب می شود و مردم خواستار تغییرات و اصلاحات واقعی هستند.

پایگاه مذکور می نویسد: واکنش آل سعود به تظاهرات مردمی سرکوب آنهاست، به ویژه اینکه نیروهای امنیتی تظاهرات دانشجویان در ابها و تظاهرات مردم القطیف را به شدیدترین شکل سرکوب کردند.

این پایگاه می افزاید: نیروهای امنیتی از گلوله جنگی برای ترساندن معترضان استفاده و سعی کردند مانع ارتباط معترضان با جهان و ملتهای دیگر شوند.

پایگاه فوق می نویسد: تحلیلگران بر این باورند که رهبران عربستان هم اکنون نگرانند که اعتراضات کنونی فراگیر و به شکل یک انقلاب مطرح شود.

این پایگاه ذکر کرد: طی ماههای مارس گذشته و آوریل جاری اعتراضات در عربستان به ویژه در میان دانشجویان رشد قابل ملاحظه ای پیدا کرده است.