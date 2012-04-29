به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ظروفی با اشاره به اینکه نخستین مرحله مسابقات منطقه ای نوجوانان دختر کشور در قزوین برگزار شد، افزود: در این رقابتها گیلان با تیمی هشت نفره متشکل از هفت ورزشکار به همراه مربی و سرپرست در ماده های 100، 200،400 و 800 متر، پرش طول، پرش ارتفاع و پرتاب وزنه حضور یافت.

وی اظهارداشت: عاطفه شادمان نیز به عنوان مربی و سرپرست این تیم را همراهی کرد و همچنین زهرا شهرام نیا از گیلان به عنوان داور، این دوره از رقابتها را قضاوت نمود.

نائب رئیس هیئت دو و میدانی گیلان گفت: در پایان این دوره از رقابتها، تیم دو و میدانی بانوان گیلان با برتری برابر رقبای خود عنوان قهرمانی کشور را کسب کرد.

وی افزود: در دو 100 متر سیده زهرا حسینی مقام اول و سرور زیبنده دوم، در دو 200 متر رعنا رخام مقام اول، سرور زیبنده مقام سوم، در دو 400 متر رعنا رخام اول و مرضیه مهدی پور دوم، در دو 800 متر مرضیه مهدی پور اول، پرش طول فاطمه جماعتی اول و مینا حسین نژاد دوم و پرش ارتفاع مینا حسین نژاد مقام چهارم را کسب کردند.

ظروفی ادامه داد: این دوره از مسابقات با شرکت 35 ورزشکار برتر از پنج تیم قزوین، همدان، زنجان، اردبیل و گیلان در هفت ماده در قزوین برگزار شد.

رقابتهای پینت بال نیروهای مسلح گیلان با معرفی تیمهای برتر در رشت پایان یافت

رقابتهای پینت بال نیروهای مسلح گیلان با حضور شش تیم در پارک جنگلی سراوان رشت برگزارشد، در پایان این مسابقات تیمهای مرکز آموزش شهید مدنی ناجا، مرکز آموزش تخصصهای دریایی رشت و تیم تکاوران نیروی زمینی ارتش منجیل اول تا سوم شدند.

تیم فوتسال بانوان نیوساد گیلان مغلوب صنعت نفت نوین آبادان شد

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برای تیم نیوساد گیلان نساء احدی دوگل و برای تیم صنعت نفت نوین آبادان سهیلا ململی دوگل، فاطمه دغاغله و زینب آل بوعلی هرکدام یک گل به ثمررساندند.

دیدار رفت این دو تیم پنج بر صفر به سود نیوساد گیلان پایان یافته بود.

حضور دوگیلانی در مرحله سوم اردوی انتخابی تیم ملی کاراته دختران نوجوان ایران

تیم ملی کاراته دختران نوجوان ایران خود را برای شرکت در رقابتهای آسیایی ازبکستان که 18 تیرماه سال جاری برگزار می شود، آماده می کند.

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دیداربرگشت این دوتیم یکشنبه 10 اردیبهشت ماه در لنگرود برگزار می شود که درصورت پیروزی داماش دراین دیدار کار به بازی سوم می کشد.

در رقابتهای حذفی هشتمین دوره لیگ دسته اول بسکتبال ایران 16 تیم حضور دارند که سه تیم منتخب به لیگ برتر راه می یابند.

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