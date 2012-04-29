به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش بعد از ظهر یکشنبه در همایش بین‌المللی خلیج فارس در مجتمع فرهنگی هنری نهم دی در بوشهر اظهار داشت: روز ملی خلیج فارس را به زنان و مردان غیور استان و ایران اسلامی تبریک می‌گوییم و برگزاری همایش بین‌المللی خلیج فارس در استان امری بسیار ارزشمند است که با اهتمام ویژه مسئولان انجام شده است.

وی افزود: در روز ملی خلیج‌فارس برنامه‌های گسترده‌ای در استان بوشهر انجام شده و گلباران خلیج نیلگون فارس، برگزاری زنجیره انسانی، زنگ روز ملی خلیج‌فارس از برنامه‌هایی است که با برنامه‌ریزی و همت مسئولان استان بوشهر در این روز شاهد برگزاری آن بوده‌ایم.

جهانبخش تاکید کرد: استان بوشهر و خلیج‌فارس به دلیل مرز طولانی 707 کیلومتری با یکدیگر قرین‌اند و بندر سیراف سند هویت خلیج‌فارس در استان بوشهر است.



این مسئول ادامه داد: مردم غیور استان بوشهر در طول تاریخ همواره در برابر هجوم بیگانگان از ایران عزیز و خلیج‌فارس دفاع کرده‌اند و شش جنگ با سردمداری بزرگ مردانی چون رئیسعلی دلواری برای دفاع از خلیج‌فارس انجام داده‌اند.

استاندار بوشهر بیان داشت: استان بوشهر سرمایه‌های ارزشمند ملی را در خود جای داده‌ و در طول 2088 روز جنگ تحمیلی 2034 مرتبه شاهد بمباران جزیره مقاوم خارگ بوده‌ایم ولی به لطف خداوند متعال یک روز هم صادرات نفت در این روزها قطع نشد.



جهانبخش عنوان کرد: نیروگاه هسته‌ای بوشهر که نماد خودباوری و هویت جوانان ایران اسلامی و آینده‌سازان ایران اسلامی است در استان بوشهر قرار دارد و به حول و قوه الهی در آینده‌ نزدیک با حضور رئیس جمهور محترم و مسئولان کشور روسیه شاهد افتتاح آن خواهیم بود.

وی تصریح کرد: استان بوشهر دارای پتانسیل‌های فراوان است و 65 درصد از تولید میگوی کشور و 15 درصد از تولید خرمای کشور را به خود اختصاص داده و باید از تمام توان و پتانسیل موجود برای ارتقاء سطح استان بوشهر بهره بریم.



استاندار بوشهر اذعان داشت: در سال جاری بیشترین میزان پروژه‌های عمرانی در سال جاری در استان بوشهر قرار دارد و چهارمین استان در جذب اعتبارات تملک دارایی در کشور بوده‌ایم.



جهانبخش با تاکید بر لزوم برگزاری جشنواره بین‌المللی خلیج‌فارس در تمامی استان‌ها ابراز داشت: امیدواریم از سال آتی شاهد تحقق این مهم باشیم و خواسته مردم غیور استان بوشهر استقرار دبیرخانه دائمی این همایش در استان بوشهر است که با تمام توان از خلیج‌ همیشه فارس دفاع کرده‌اند و خواهند کرد.