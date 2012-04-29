مجید شهیدی در گفتگو با مهر با اشاره به هماهنگی انجام شده بین ستاد هدفمندی یارانه ها و وزارت نفت، گفت: بر اساس این توافق از تمامی دارندگان سهمیه بنزین یارانه ای 100 تومانی درخواست می شود حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مصرف سهمیه باقیمانده 100 تومانی در کارت های هوشمند سوخت اقدام کنند.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اعلام اینکه این تصمیم به دنبال توافق وزارت نفت و ستاد هدفمند کردن یارانه ها اجرایی می شود، اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح، اصلاح و ساماندهی الگوی مصرف و اجرای تعهدات دولت در این بخش است.

به گفته وی، بر این اساس بنزین یارانه ای 100 تومانی فقط تا پایان اردیبهشت ماه در جایگاه های سوخت عرضه می شود و کلیه دارندگان بنزین یارانه ای 100 تومانی باید نسبت به استفاده از باقیمانده سهمیه خود در این بخش اقدام کنند.

وی تاکید کرد: طی روزهای آینده نیز پوستر اطلاع رسانی تصمیم جدید دولت به منظور نصب در تمامی جایگاه های عرضه سوخت در مناطق 37 گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ارسال خواهد شد.

اخبار تکمیلی در این زمینه متعاقبا اعلام می شود.