26 هزار تن گندم از کشاورزان فارس خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر،سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری فارس گفت: دولت تاکنون 26 هزار تن گندم از کشاورزان استان فارس خریداری کرده و گندمهای خریداری شده به سیلوهای نگهداری گندم و کارخانجات تولید آرد حمل شده است.

محسن اردکانی با تاکید بر همکاری اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه و تعاون روستایی استان فارس، اظهار داشت: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه باید با تمام توان اقدام به خرید گندم از کشاورزان استان فارس کند.

وی با تاکید بر حمل و نقل مناسب گندمهای خریداری شده در موعد مقرر افزود: برای حمل و نقل گندمهای خریداری شده به سیلوها و کارخانجات تولید آرد، اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس کامیونهای مورد نیاز را تامین خواهد کرد.

اردکانی با اشاره به اینکه بانک سپه همانند سال گذشته پرداخت وجه گندم کشاورزان را بر عهده دارد، افزود: بانک سپه علاوه بر فعال کردن همه شعبه های خود در استان فارس برای خدمت رسانی به کشاورزان، نسبت به ایجاد شعبه موقت و سیار در مناطقی که فاقد شعبه بانک سپه هستند اقدام خواهد کرد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری فارس جایگاه ویژه فارس در تامین گندم ایران را مورد تاکید قرار داد و افزود: مجموعه مدیریت استان فارس تلاش می کند با افزایش بهره وری از منابع آب و خاک، کشاورزان استان را در به دست آوردن بالاترین میزان تولید و عرضه گندم، مانند سالهای گذشته یاری کند.

گردهمایی مدیران کل دستگاه های اجرایی استان برگزار شد

گردهمایی بررسی طرح تحول اداری در جلسه ای با حضور معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری فارس و جمعی از مدیران کل و ذیحسابان دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.

معاون راهبردی منابع انسانی رئیس جمهور با اشاره به اهداف کلان دولت در بحث ساماندهی نیروی انسانی و نتایج مثبت آن در فرآیند اداری گفت: منطقی سازی، از جمله محورهای اجرای طرح تحول اداری به شمار می رود که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار داشته است.

هاجر تحریری نیک صفت، ضابطه مند شدن فعالیتها را از دیگر نتایج ساماندهی نیروی انسانی دانست و افزود: انتظار داریم همه دستگاه های اجرایی، در اجرای این قانون، نهایت همکاری را با ما داشته باشند و در این راستا نیز آماده شنیدن پیشنهادات و نقطه نظرات آنان برای رفع نواقص این طرح هستیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری فارس نیز در این جلسه با اشاره به موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه های اجرایی استان گفت: تاکنون در بیش از 40 دستگاه اجرایی فارس، روند تبدیل وضعیت این نیروها انجام شده و بیش از 11 دستگاه نیز در حال عملیاتی کردن آن هستند.

عبدالحسین نافیان افزود: مراحل ابتدایی این طرح به صورت مناسبی اجرا شده و باید برای مراحل بعدی برنامه ریزی های بیشتری انجام شود.

ظرفیتهای قانونی حمایت از سرمایه گذاری را معرفی شود

استاندار فارس گفت: مدیران دستگاه های اجرایی باید برای جلب و تشویق سرمایه گذاران، در شناسایی و معرفی ظرفیت ها و حمایت های قانونی از آنها برنامه ریزی کنند.

حسین صادق عابدین در جلسه ستاد سرمایه گذاری استان فارس با ابراز تاسف از برخی نگاه های منفی و غیر واقعی به سرمایه گذاران، گفت: در سالهای گذشته وجود برخی نگاه ها و شرایط نامطلوب موجب شده تا درخواستها و اهداف موجه و قانونی برخی سرمایه گذاران استان محقق نشود و به همین دلیل در این حوزه به آسیب شناسی نیاز داریم.

وی با اشاره به نتایج و دست آوردهای اقتصادی و اجتماعی حاصل از جذب سرمایه گذاری در فارس اظهار داشت: هم اکنون وجود بروکراسیهای پیچیده و زمان بر اداری، از جمله موانع جدی در جذب سرمایه گذار به شمار می رود و در این خصوص باید راهکارهای موثری ارائه شود.

صادق عابدین پیگیری و حمایت قانونی از سرمایه گذاران را از جمله راهکارهای موثر برای افزایش جذب سرمایه گذاری در استان دانست و بیان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید برای جلب و تشویق سرمایه گذاران، شناسایی و معرفی ظرفیتها و حمایتهای قانونی از آنان را در دستور کار خود قرار دهند زیرا این حرکت در جلوگیری از سوء استفاده و سنگ اندازیهای غیرقانونی نیز بسیار موثر است.

استاندار فارس ابراز امیدواری کرد: باید در معرفی و حمایت از سرمایه گذاران به نقطه ای برسیم که مردم، خود حامی و دست اندر کار سرمایه گذاری باشند.