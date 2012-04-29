  1. بین الملل
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۰۶

اولاند علیه ایران موضع گرفت/

خوش رقصی برای لابی صهیونیستی در انتخابات فرانسه

خوش رقصی برای لابی صهیونیستی در انتخابات فرانسه

نامزد سوسیالیست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در راستای جلب نظر لابی صهیونیستی این کشور مدعی نگرانی خود در برابر آنچه "تهدید ایران" خواند، شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "فرانسوا اولاند" نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نگرانی خود را در مورد موضع گیری به زعم وی تهدید آمیز ایران در منطقه ابراز کرد.

این نامزد سوسیالیست امروز یکشنبه در جریان بازدید از موزه به اصطلاح هولوکاست در پاریس مدعی شد سیاستهای ایران سبب نگرانی اش می شوند. وی همچنین در اظهارات خود از حدود 76 هزار یهودی که به زعم وی در جریان جنگ جهانی دوم توسط نازیها از فرانسه کوچ داده شدند یاد کرد.
 
اولاند در ادامه بازدید خود در جمع حدود 20 هزار سکنه یهودی محله "برسی" پایتخت حضور یافته و برای آنان سخنرانی کرد.
این اقدام در راستای تلاش نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برای جلب حمایت لابی صهیونیستی این کشور برای پیروزی در دور دوم انتخابات (روز ششم می) ارزیابی می شود.
 
این در حالی است که "نیکلا سارکوزی" دیگر نامزد حاضر در این مرحله از انتخابات هفته گذشته در اقدامی مشابه، به دیدار یهودیان شهر جنوبی تولوز رفته است. این شهر اواخر اسفند گذشته شاهد کشته شدن سه دانش آموز یهودی توسط فردی بود که ادعا می شود عضو القاعده بوده است.
 
گفتنی است سایت مجله تایم امروز نوشت : نیکلا سارکوزی به عنوان رئیس جمهوری فرانسه یکی از عوامل مهم در سخت‌تر شدن مواضع غرب در برابر ایران بود و اگر تحولات در فرانسه به نفع وی پیش نرود نقش این کشور در معادلات جهانی و هسته ای ایران کم رنگ تر خواهد شد.
کد مطلب 1588890

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