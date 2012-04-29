به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "خدا کجاست؟ نمی دونم" به نویسندگی و کارگردانی فریبا یعقوب لو در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی همدان به روی صحنه می رود.

بر اساس این گزارش، اجرای این نمایش از 10 اردیبهشت ماه در دو سامس و در ساعت های10 صبح و 15 بعدازظهر اجرا می شود.

این نمایش ویژه کودکان پیش دبستانی و دبستان است و با هدف شناخت خدا برای این مقاطع سنی اجرا می شود.

داستان نمایش "خدا کجاست؟ نمیدونم" در بیشه ای اتفاق می افتد که پیرزنی به نام بی بی گل و چند حیوان در آن ساکن هستند.

یاد خداوند از زبان بی بی گل، بچه های حیوانات را به تعجب و کنکاش برای شناخت خداوند رهسپار می کند...

مهلت ثبت نام در مسابقه بزرگ کتاب خوانی تمدید شد

مهلت ثبت نام در مسابقه بزرگ کتاب خوانی استان همدان تا 20 اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شد.

بر اساس این گزارش، سئوالات این مسابقه از کتاب "فضایل و سیره حضرت فاطمه زهرا(س)" اثر علامه حسن زاده آملی طراحی شده است.

این مسابقه به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) توسط فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان همدان برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند تا 20 اردیبهشت ماه با مراجعه به دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان در این مسابقه شرکت کنند.

دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر همدان قطب آموزشی می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همداندر بازدید از دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر همدان عنوان کرد: این دانشگاه باید به قطب آموزشی فرهنگ و هنر کشور تبدیل شود.

خسرو بیات با بیان اینکه دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر همدان 900 دانشجو دارد، اضافه کرد: باید با رشد امکانات و ارزیابی استادان و دانشجویان، زمینه افزایش پذیرش دانشجو و جذب نیرو در حوزه های مختلف دانشگاه را فراهم کرد.

بیات همچنین از بررسی و رفع مشکل طرح های احداث فرهنگسرا، مجتمع فرهنگی و هنری و سینما در شهرک شهید مدنی شهرستان همدان خبر داد.

فیلم پویانمایی "آرایشگرها وجود ندارد" به جشنواره ایتالیا راه یافت

سرپرست انجمن سینمای جوانان دفتر همدان گفت: فیلم پویانمایی" آرایشگرها وجود ندارد" به کارگردانی علی پاک نهاد'به بخش مسابقه جشنواره فیلم ریور ایتالیا راه یافت.

مسعود ویژه افزود: این فیلم به تهیه کنندگی این انجمن ساخته شده و تاکنون در جشنواره های ملی و بین المللی متعدد صاحب رتبه و مقام های متعددی شده است.

وی اضافه کرد: این جشنواره از هشتم تا 19 خردادماه امسال در ایتالیا برگزار می شود و افزون بر این فیلم، 11 فیلم دیگر ایرانی نیز در بخش مسابقه این جشنواره حضور دارند.

دو کتاب از همدان در بخش مسابقه جشنواره تولیدات استانی حضور دارد

مدیر روابط عمومی حوزه هنری استان همدان گفت: دو عنوان کتاب از همدان در بخش مسابقه "فرهنگ و مطالعات پایداری" سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری حضور دارد.

طیبه شایسته افزود: این بخش از مسابقات در دو بخش "دفاع مقدس" و "انقلاب اسلامی" برپا می‌شود و در مجموع 56 اثر از سراسر کشور برای حضور در این بخش به دبیرخانه ارسال شده است.

وی اظهار داشت: استان همدان در بخش انقلاب اسلامی با کتاب "خاطرات سیدکاظم اکرمی" به نویسندگی مسعود کرمیان و جواد کامور بخشایش و در بخش دفاع مقدس با کتاب "آن روز سه و نیم بعدازظهر" شامل خاطرات مهدی صمدی صالح به نویسندگی سید سعید غیاثیان در این جشنواره حضور دارد.

وی گفت: سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری در هشت بخش اردیبهشت 1391 در کرمانشاه برگزار میشود.

سومین نمایشگاه هنرهای تجسمی در ملایر گشایش یافت

سومین نمایشگاه هنرهای تجسمی ملایر در سال جاری در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد این شهرستان گشایش یافت.

بر اساس این گزارش، این نمایشگاه نخستین نمایشگاه انفرادی"مهسان برزویان" هنرمند ملایری است که با موضوع"گام نخست" در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد ملایر برپا شد.

در این نمایشگاه 35 اثر عکاسی با موضوع طبیعت ارائه شده است.

این نمایشگاه از تا 14 اردیبهشت ماه سال جاری، همه روزه از ساعت هشت صبح تا 14 بعدازظهر در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد ملایر آماده بازدید علاقمندان است.

جشن تکلیف دانش آموزان دختر در همدان برگزار شد

جشن تکلیف دانش آموزان دختر ناحیه یک همدان ظهر یکشنبه در سالن ورزشی ابن سینا همدان با حضور دو هزار نفر از دانش آموزان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در این جشن دو هزار نفر دانش آموز از 48 مدرسه شرکت داشتند.

نمایشگاه خلیج فارس در دانشگاه پیام نور اسدآباد برگزار شد

به مناسبت روز ملی خلیج فارس نمایشگاهی با عنوان "خلیج فارس" و یک دوره مسابقه فوتسال جام خلیج فارس در دانشگاه پیام نور مرکز اسدآباد برگزار شد.

در این نمایشگاه که به همت انجمن علمی علوم سیاسی و امور فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز اسدآباد برپا شده بیش از 50 تابلو با موضوع خلیج فارس و 30 سند تاریخی در زمینه شناخت خلیج فارس به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه خلیج فارس به مدت چهار روز برای بازدید دانشجویان و علاقمندان در دانشگاه پیام نور مرکز اسدآباد گشوده است.