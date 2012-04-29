به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بهمنی امروز در مراسم رونمایی از پلاک خودرو منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: راهبرد اصلی این منطقه جذب سرمایه گذار خارجی در حوزههای مختلف، حمایت از تولید کنندگان ملی با هدف صادرات به بازارهای هدف و اشتغالزایی است و اجرای این مصوبه ارزشمند دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت در خصوص مجوز تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی در همین راستاست.

وی تصریح کرد: منطقه آزاد انزلی با داشتن معافیتها و مزایای قانونی، مالیاتی، گمرکی و ظرفیتهای بیمه ای و بانکی آماده خدمات دهی به همه سرمایه گذاران است.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه دنیا بداند ایران اسلامی تحت هیچ شرایطی به بن بست نرسیده و تحریمها بر اراده و توان این کشور خللی ایجاد نمی کند، گفت: این منطقه با تمام توان آماده مقابله با تحریمها و خدمات رسانی به اقتصاد ملی و مردم شریف ایران اسلامی است.

وی خطاب به ملت غیور ایران اسلامی و شهید پرور گیلان اظهارداشت: منطقه آزاد انزلی آمادگی کامل خود را با هدف هرگونه حمایت در زمینه کنترل بازار داخلی، حمایت از صادرکنندگان اعلام داشته و در این زمینه برنامه های کارشناسی مبسوطی را طراحی و تهیه کرده است.

بهمنی در خصوص اثرات اقتصادی تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی یادآورشد: ایجاد اشتغال در حوزههای خدمات رسانی، تعمیر، گسترش صنایع قطعه سازی در سطح استان و در نهایت خط تولید و مونتاژ خودرو به همراه حمایت از صنعت تورسیم گیلان، بالا رفتن ضریب امنیتی مسافران جادههای استان و ایجاد مرکز نمایشگاهی خودرو از مهمترین اثرات مثبت این طرح است.