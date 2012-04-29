  1. استانها
  2. البرز
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۳۳

مقامی:

امکانات و تجهیزات فرهنگی البرز در خور استعدادهایش نیست

امکانات و تجهیزات فرهنگی البرز در خور استعدادهایش نیست

کرج - خبرگزاری مهر: دوبلور و هنرمند برجسته کشور گفت: استان البرز از ظرفیت های بی نظیری در حوزه فرهنگ و هنر برخوردار است اما متاسفانه شرایط و امکانات آن درخور ظرفیت هایش نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال مقامی در همایش بهار هنر البرز که بعد از ظهر یکشنبه و با حضور هنرمندان و مدیران استانی و کشوری برگزارشد، گفت: ظرفیت و استعدادهای بی نظیری در حوزه فرهنگ و هنر در استان البرز وجود دارد که باید پرورش یافته و شکوفا شوند.

وی افزود: جوانان بسیار مستعد و توانمندی در این استان وجود دارند که بستری برای پرورش و شکوفائی استعدادهای خود و به کارگیری آنها پیدا نکرده و گاها مجبور به طی مسافت های طولانی برای حضور در کلاس های آموزشی در تهران هستند.

مقامی اظهار داشت: باید شرایط و امکانات و بسترها در استان مطابق با ظرفیت های بالقوه آن بوجود آید و این امر مستلزم یک جهاد فرهنگی در استان است.

وی راه اندازی سیمای البرز را امری ضروری و لازم دانست و گفت: بعد از انقلاب مازندران و گیلان جذب صدا و سیما شد اما در این میان کرج مهجور ماند.

دوبلور توانمند کشور افزود: طبیعت بی نظیر، لطافت گل ها و باغ های کرج در دل البرز نشینان رخنه کرده و این استان مردمان بسیار مهربان و پرعاطفه ای را در خود جای داده است.

وی تصریح کرد: لطافت روح اولین شرط هنرمند بودن است که در این خصوص هنرمندان البرزی سرآمد و برجسته هستند، بنابراین باید زمینه ها برای معرفی این استعدادها فراهم شود که راه اندازی سیما یکی از این زمینه ها است.
 

کد مطلب 1588897

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها