امکانات و تجهیزات فرهنگی البرز در خور استعدادهایش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جلال مقامی در همایش بهار هنر البرز که بعد از ظهر یکشنبه و با حضور هنرمندان و مدیران استانی و کشوری برگزارشد، گفت: ظرفیت و استعدادهای بی نظیری در حوزه فرهنگ و هنر در استان البرز وجود دارد که باید پرورش یافته و شکوفا شوند.

وی افزود: جوانان بسیار مستعد و توانمندی در این استان وجود دارند که بستری برای پرورش و شکوفائی استعدادهای خود و به کارگیری آنها پیدا نکرده و گاها مجبور به طی مسافت های طولانی برای حضور در کلاس های آموزشی در تهران هستند.

مقامی اظهار داشت: باید شرایط و امکانات و بسترها در استان مطابق با ظرفیت های بالقوه آن بوجود آید و این امر مستلزم یک جهاد فرهنگی در استان است.

وی راه اندازی سیمای البرز را امری ضروری و لازم دانست و گفت: بعد از انقلاب مازندران و گیلان جذب صدا و سیما شد اما در این میان کرج مهجور ماند.

دوبلور توانمند کشور افزود: طبیعت بی نظیر، لطافت گل ها و باغ های کرج در دل البرز نشینان رخنه کرده و این استان مردمان بسیار مهربان و پرعاطفه ای را در خود جای داده است.

وی تصریح کرد: لطافت روح اولین شرط هنرمند بودن است که در این خصوص هنرمندان البرزی سرآمد و برجسته هستند، بنابراین باید زمینه ها برای معرفی این استعدادها فراهم شود که راه اندازی سیما یکی از این زمینه ها است.

