راه اندازی کتابخانه سیار در مناطق حاشیه نشین خلخال

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمندامین عصر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خلخال اضافه کرد: این کتابخانه ها در مناطق حاشیه ای شهر که دسترسی کمتری به امکانات کتابخانه ای دارند، راه اندازی خواهد شد.

وی با اشاره با اختصاص دو دستگاه اتوبوس توسط شهرداری خلخال برای راه اندازی کتابخانه سیار تصریح کرد: این طرح در صورت موفقیت در تمام شهرستانهای استان اجرا خواهد شد.

فرهمندامین اجرای این طرح را در راستای توسعه فرهنگی مناطق حاشیه نشین برشمرد و افزود: شاخصهای آماری نشان دهنده تحول گسترده در وضعیت کتابخانه های عمومی است و این نهاد طی سال گذشته در تمامی حوزه های فعالیت خود بین 50 تا 100درصد رشد داشته است.

وی افزایش اعضای فعال کتابخانه ها را دارای بیشترین رشد در بین شاخصه ها عنوان کرد و یاداور شد: در سال 89 تنها سه درصد جمعیت استان عضو کتابخانه های عمومی بودندکه این رقم در سال 90 به شش درصد افزایش یافت.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با بیان اینکه پایه عضویت کتابخانه ها امسال برای 10 درصد جمعیت هر شهرستان تعریف شده است، متذکر شد: براساس استاندار های جهانی بیش از 30 تا 40 درصد افراد جامعه باید عضو کتابخانه شوند.

وی با اشاره به فعالیت هشت کتابخانه عمومی و مشارکتی در خلخال افزود: در سال گذشته بیش از هشت هزار جلد کتاب به مجموع کتابهای کتابخانه های شهرستان خلخال افزوده شده است.

فرهمند امین با اشاره به فرسودگی ساختمان کتابخانه قدیمی واقع در مرکز شهر خلخال و نیاز مردم به کتابخانه مرکزی خواستار تسریع در آغاز عملیات اجرائی کتابخانه مرکزی این شهرستان با توجه به تامین زمین مورد نیاز و صدور پروانه احداث این بنا شد.

وی همچنین از احداث سه باب کتابخانه مرکزی در شهرستانهای پارس آباد، بیله سوار و نمین خبر داد و با تاکید بر ضرورت استفاده از پتاسیل خیرین کتابخانه سیار استان اضافه کرد: تامین زیر ساختهای فیزیکی در حوزه کتابخانه ها یکی از نیازهای اساسی برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی است.

