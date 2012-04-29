8 کمیته در همدان برای پاسداشت یکصدمین سفراستانی هیئت دولت پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فامیل کریمی ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی پاسداشت یکصدمین سفر هیئت دولت با یادآوری بخشی از خدمات دولت با پیگیری مصوبات سفرها در استان همدان انجام شده است، از آمادگی کامل استان برای حضور در نمایشگاه پاسداشت یکصدمین سفر استانی هیئت دولت و دیگر برنامه های این پاسداشت خبر داد.

وی افزود: دستگاههای استان همدان در هماهنگی با دبیرخانه استانی برای حضور در جشنواره ملی که همزمان با سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار خواهد شد، آمادگی کامل دارند.

فامیل کریمی اضافه کرد: در این برنامه نمایشگاه استانی و بیان دستاوردهای سفرها با بهره گیری از جلوه های زیبای هنری و آبادانی مد نظر است.

وی با بیان اینکه نمایشگاه مشهد در دوبخش اقدامات وزارتخانه ها و استانها برگزار می شود، عنوان کرد: باید دستگاههای استان همدان در هر دو بخش با ارائه کارهای شاخص به صورت قوی و با اراده جدی و مصمم، مشارکت داشته باشند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه ریاست ستاد پاسداشت یکصدمین سفر استانی هیئت دولت در استان بر عهده استاندار است، ادامه داد: معاون سیاسی به عنوان قائم مقام و دیگر معاونان استاندار اعضای اصلی ستاد هستند که هشت کمیته زیر نظر آنها فعالیت خواهد کرد.

فامیل کریمی با یادآوری اینکه دبیرخانه ستاد در اداره کل بازرسی و ارزیابی عملکرد استانداری مستقر است، عنوان کرد: کمیته های تامین و تخصیص اعتبار، برگزاری نمایشگاه، اطلاع رسانی - تبلیغات و انتشارات، مراسم و جشنواره ها، مشارکت مردمی، افتتاح پروژه ها، پشتیبانی و تدارکات و کمیته ارتباطات مردمی با دریافت ابلاغ فعالیت خود را آغاز کرده اند.

وی اضافه کرد: مراسم پاسداشت یکصدمین سفر استانی با هدف فرهنگ سازی و ماندگاری این حرکت در دستور کار دولت قرار گرفته است.