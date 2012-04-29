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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۱۹

جهانیان:

خلیج فارس یکی از نادرترین اکو سیستم‌های جهان است

خلیج فارس یکی از نادرترین اکو سیستم‌های جهان است

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: خلیج فارس یکی از نادرترین اکو سیستم‌های جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جهانیان عصر یکشنبه در همایش بین‌المللی روز ملی خلیج فارس در مجتمع فرهنگی هنری نهم دی در بوشهر اظهار داشت: خلیج فارس قدمتی بیش از 6 هزار سال دارد و آثار موجود در این پهنه آبی تاییدکننده این ادعاست.

وی افزود: خلیج فارس دارای آب‌های آزاد و جزایر متعددی است که این مسئله در واقع خلیج فارس را به عنوان یکی از منحصربفرد ترین آب‌ها مطرح کرده است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: اکوتوریسم خلیج فارس یکی از نادرترین اکو سیستم‌های جهان است و بیشترین تنوع زیستی در این منطقه قرار دارد.

جهانیان تصریح کرد: وجود لاکپشت‌های نادر و جنگل‌های زیبای حرا و مرجان‌های منحصر به فرد از جمله ویژگی‌های زیست‌محیطی خلیج فارس است که بر زیبایی این منطقه افزوده است.

وی گفت: خلیج فارس دنیایی از گذشته و دریچه‌ای به سوی آینده و منطقه‌ای مستعد برای گردشگری است که در صورت ایجاد زیرساخت‌ها این حوزه به منطقه‌ای مهم در حوزه گردشگری تبدیل می‌شود و تحقق این مهم با اهتمام مسئولان انجام می‌شود.

رئیس همایش بین‌المللی خلیج فارس بیان کرد: وجود آب و هوای گرم با فراهم کردن امکانات و فعالیت‌های دریایی و ساحلی و ارتباط با آب‌های آزاد در واقع ویژگی منحصر به فردی است که خلیج فارس دارد و آن را در حوزه گردشگری مطرح کرده است.

جهانیان با اشاره به روند اجرایی این همایش بین‌المللی اذعان داشت: تعداد 137 مقاله به دبیرخانه ارسال شده که از این میان 14 مقاله در حوزه‌های جغرافیای سیاسی، تاریخی، اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و گردشگری در نشست‌های علمی و تخصصی با حضور اندیشمندان و محققانی که سال‌ها در حوزه خلیج فارس تحقیق کرده‌اند ارایه شد.

وی اضافه کرد: توسعه گردشگری در حوزه خلیج فارس می‌تواند درآمدهای مستقیم و غیر مستقیمی نصیب ایران کند و خلیج فارس با دارا بودن شرایط خاص یکی از مناطق نادر جهان است.

بر اساس این گزارش، همایش بین‌المللی خلیج فارس هم‌اکنون در بوشهر در حال برگزاری است.

کد مطلب 1588902

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