به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جهانیان عصر یکشنبه در همایش بینالمللی روز ملی خلیج فارس در مجتمع فرهنگی هنری نهم دی در بوشهر اظهار داشت: خلیج فارس قدمتی بیش از 6 هزار سال دارد و آثار موجود در این پهنه آبی تاییدکننده این ادعاست.
وی افزود: خلیج فارس دارای آبهای آزاد و جزایر متعددی است که این مسئله در واقع خلیج فارس را به عنوان یکی از منحصربفرد ترین آبها مطرح کرده است.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: اکوتوریسم خلیج فارس یکی از نادرترین اکو سیستمهای جهان است و بیشترین تنوع زیستی در این منطقه قرار دارد.
جهانیان تصریح کرد: وجود لاکپشتهای نادر و جنگلهای زیبای حرا و مرجانهای منحصر به فرد از جمله ویژگیهای زیستمحیطی خلیج فارس است که بر زیبایی این منطقه افزوده است.
وی گفت: خلیج فارس دنیایی از گذشته و دریچهای به سوی آینده و منطقهای مستعد برای گردشگری است که در صورت ایجاد زیرساختها این حوزه به منطقهای مهم در حوزه گردشگری تبدیل میشود و تحقق این مهم با اهتمام مسئولان انجام میشود.
رئیس همایش بینالمللی خلیج فارس بیان کرد: وجود آب و هوای گرم با فراهم کردن امکانات و فعالیتهای دریایی و ساحلی و ارتباط با آبهای آزاد در واقع ویژگی منحصر به فردی است که خلیج فارس دارد و آن را در حوزه گردشگری مطرح کرده است.
جهانیان با اشاره به روند اجرایی این همایش بینالمللی اذعان داشت: تعداد 137 مقاله به دبیرخانه ارسال شده که از این میان 14 مقاله در حوزههای جغرافیای سیاسی، تاریخی، اقتصادی و فرصتهای سرمایهگذاری و گردشگری در نشستهای علمی و تخصصی با حضور اندیشمندان و محققانی که سالها در حوزه خلیج فارس تحقیق کردهاند ارایه شد.
وی اضافه کرد: توسعه گردشگری در حوزه خلیج فارس میتواند درآمدهای مستقیم و غیر مستقیمی نصیب ایران کند و خلیج فارس با دارا بودن شرایط خاص یکی از مناطق نادر جهان است.
بر اساس این گزارش، همایش بینالمللی خلیج فارس هماکنون در بوشهر در حال برگزاری است.
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