مبارزه با اشغالگران قدس مهمترین ماموریت جنبش جهاد اسلامی فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، یک منبع وابسته به جهاد اسلامی فلسطین اخبار مربوط به برگزاری انتخابات داخلی در این جنبش را تکذیب کرد.

منبع مذکوراعلام کرد: جنبش جهاد اسلامی حزبی سیاسی نیست، بلکه جنبشی مقاوم است که از طریق ساختارهایی که مشورت در آن نقش اساسی دارد، اداره می شود.

این منبع افزود: امور مربوط به جنبش جهاد اسلامی و مسائل داخلی آن از طریق رسانه ها اعلام نمی شود، زیرا سبب ایجاد شبهه ها و شایعاتی خواهد شد و سبب انحراف از هدف اصلی که مقاومت در برابر اشغالگران و آزادی سرزمین فلسطین است، می شود.