ظرفیت خانواده ها در حمایت از کار و سرمایه ملی شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه جعفری اصل عصر یکشنبه در کارگروه امور بانوان و خانواده استان افزود: بی تردید خانواده ها نقش موثری در تحقق پیام نوروزی مقام معظم رهبری مبنی یر تولید ملی و حمایت از سرمایه و کار ایرانی دارند و باید این توانمندیها شناسایی شود.



به گفته وی خانواده ها و بویژه مادران می توانند با برنامه ریزی صحیح و تشویق اعضای خانواده در راستای مصرف تولیدات داخلی، حمایت از تولیدات ملی، اشتغالزایی و عادت دادن خانواده ها به مصرف کالاهای تولید داخل تلاش کنند.

جعفری اصل اضافه کرد: این تفکر که از منویات مقام معظم رهبری سرچشمه گرفته، می تواند به حمایت از کار و تولید ملی منجر شود و توطئه های دشمنانی که سعی دارند با استفاده از مسائل مالی کشور را تحت فشار قرار دهند ناکام بگذارد.



وی با اشاره به نقش خانواده در جامعه تصریح کرد: اگر نهاد خانواده در زمینه های مختلف از جمله تولید پایدار، اشتغال پایدار و اقتصاد سالم موفق شود، جامعه نیز به توفیق دست خواهد یافت.

مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استان توسعه مشاغل خانگی را نیز در این راستا دانست و یادآور شد: امسال باید تمام تعهدات این طرح در استان محقق و تسهیلات اعلام شده نیز به طرحهای معرفی شده پرداخت شود.

وی همچنین برگزاری نمایشگاه توانمندیهای زنان استان اردبیل و نمایشگاه مد و لباس ایرانی و اسلامی توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سال جاری را از برنامه های این کارگروه برشمرد.



