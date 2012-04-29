اردبیل هزار سهمیه استخدامی دارد/جذب 437 کادر درمانی در آینده نزدیک

به گزارش خبرنگار مهر، رسول علیپور عصر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و رسانه های گروهی استان افزود: از این تعداد استخدام 487 نفر سهم سالهای 91 و 92 است که ریز سهم هر دستگاه مشخص شده و بعد از هماهنگی با دستگاه های مرتبط به خاطر صرفه جویی در وقت و هزینه آزمون آن به صورت استانی و متمرکز برگزار می شود.

وی با بیان اینکه 437 پست سازمانی در بیمارستانهای جدید الاحداث شهرستانهای استان تعریف شده است، یاداور شد: سهمیه استخدامی علوم پرشکی استان 437 نفر است که که باید در بیمارستانهای جدید الاحداث شهرستانهای گرمی، پارس آباد و خلخال این عنوانهای پستی تعریف و از طریق آزمون جذب شوند.

علیپور از جذب این نیروی انسانی در حوزه بهداشت و درمان استان طی آینده ای نزدیک خبر داد و اضافه کرد: مجوز استخدام 437 نفر برای علوم پزشکی اخذ و به دانشگاه علوم پزشکی استان ابلاغ شده که در آینده با اطلاع رسانی و برگزاری آزمون بکار گرفته خواهند شد.

انتقال 270 نیروی سازمانی از کلانشهرها به اردبیل

وی با اشاره به انتقال نیروهای انسانی از کلانشهرها به شهرهای کوچک تصریح کرد: سهم استان اردبیل برای انتقال از کلانشهرها 270 نفر بود که این افراد در دستگاه های مربوطه جذب و مشغول به کار شده اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری انتقال نیروهای انسانی از کلانشهر را حرکت منفعتی برای استان دانست و متذکر شد: نیروهای انتقالی از کلانشهرها دارای سواد و تحصیلات دانشگاهی هستند که برای هر استانی جز سود و منفعت، ضرر دیگری ندارند.

وی با بیان اینکه نیروهای انتقالی با انتقال به هر استانی با خود ردیف بودجه ای می آورند، عنوان کرد: با سرمایه گذاری بیشتر می توانستیم نیروهای زیادی از کلانشهرها را به استان جذب کنیم تا نیازی به استخدام نیروی انسانی مورد نظر وجود نداشته باشد.

علیپور از پیگیری مشکلات نیروهای انتقالی به استان توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خبر داد و تاکید کرد: به نیروهای انتقالی از کلانشهرها حقوق و مزایای ویژه ای اختصاص داده می شود که معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اقدامات لازم را برای حل مشکلات این افراد انجام داده است.

