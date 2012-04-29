به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "هامبورگر ابند بلات" در مطلبی در این باره نوشت : در حال حاضر بار دیگر نگرانیها در این باره افزایش پیدا کرده که ایده های اروپایی و ارزشهای مشترک این اتحادیه به خورشیدی در حال غروب تبدیل شود. بحرانی که ما می خواستیم با صرف هزینه های فراوان تحت کنترل درآوریم به سراسر اروپا سرایت پیدا کرده و عواقب سیاسی وخیمی به دنبال داشته است.

این بحران حالا چهارمین اقتصاد ملی بزرگ منطقه یورو یعنی اسپانیا را هدف قرار داده است. موسسه اعتبار سنجی "استاندارد اند پور" چندی پیش درجه اعتباری این کشور را دو درجه کاهش داد که به خصوص بدهیهای دولتی بالا زمینه ساز چنین امری بود. اسپانیا بعد از یونان و ایرلند سومین کشور اروپایی با کسری بودجه بالا به شمار می رود. نرخ بیکاری در این کشور به 24.4 درصد افزایش پیدا کرده و در حال حاضر حدود 5.64 میلیون اسپانیایی بیکار هستند. به اعتقاد موسسه "استاندارد اند پور" درجه اعتباری اسپانیا در آینده باز هم می تواند کاهش داشته باشد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه بورس مادرید از شروع امسال حدود بیست درصد سهام خود را از دست داده است، نوشت : یک سقوط مجدد اسپانیا برای اروپا بسیار سنگین تر از بحران یونان به شمار می رود که بسیار کوچکتر است.

نویسنده در ادامه این مطلب به اوضاع وخیم اقتصادی در کشور هلند اشاره کرده و نوشت : هلند که تا به حال در اروپا به عنوان کشوری ثروتمند شناخته می شد نیز در حال سقوط است. با توجه به بحران بودجه نگرانیها درباره کاهش درجه اعتباری این کشور نیز به وجود آمده است. ائتلاف لیبرالیهای راستگرا و دموکرت مسیحیها در این کشور در سایه بحران اقتصادی در هم شکسته است. اقتصاد هلند در آستانه رکود قرار دارد و تولید ناخالص داخلی در این سال می تواند با کاهش حدود 0.75 روبرو شود.

به گفته "یورگن میچلس" یکی از کارشناسان یورو هلند قلب اقتصادی اروپا را ترک کرده است و بعد از یونان، ایتالیا، ایرلند، اسپانیا، پرتغال، اسلوونی و اسلواکی یک کشور اروپایی دیگر است که بحران ، سقوط حکومت را در آن به دنبال داشته است.

کشور بعدی هم می تواند فرانسه باشد که همراه با آلمان، قلب اقتصادی اروپا را ساخته بودند. در اولین دور انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه سارکوزی از رقیب سوسیالیست خود شکست خورد. تغییر حکومت در کاخ الیزه باز هم می تواند مسائل اروپا را تشدید کند. اولاند سوسیالیست نارضایتی خود را از توافقنامه مالی تصویب شده توسط کشورهای اروپایی که بر افزایش اقدامات ریاضتی تاکید دارد اعلام کرده و گویا می خواهد بار دیگر آن را مورد بحث قرار دهد و به دیکته کردن اقدامات ریاضتی به ویژه از طرف آلمان پایان دهد.

اما مرکل اعلام کرده است که بسته نجات یورو که توسط 25 کشور اروپایی امضا و تایید شده است دیگر قابل مذاکره نیست. مرکل در مبارزات انتخاباتی فرانسه از سارکوزی حمایت کرده بود. به این ترتیب این احتمال وجود دارد که موتور مهم فرانسه -آلمان اروپا در این دوران سخت از کار بیفتد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: بحران مالی اروپا همراه با تصمیمات ریاضت طلبانه سخت که کمتر تاثیر گذار است به ایده اروپای متحد آسیب رسانده است. خشم از بحران سراسر اروپا را فراگرفته است. گروههای مشکوک به اروپا و راستگرایان افراطی و گروههای مهاجر ستیز در این روزها جان تازه ای گرفته اند که نمونه بارز آن را می توان در انتخابات دور اول ریاست جمهوری فرانسه که نرخ بیکاری در آن 22.6 درصد است دید.

رئیس حزب راستگرای افراطی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با کسب 18 درصد آراء بعد از سارکوزی و اولاند بیشترین رای را به دست آورد. طرفداران وی را اکثر جوانان فرانسوی تشکیل می دهند. "لپن" رئیس حزب راستگرای افراطی در فرانسه مخالف اتحاد اروپایی بوده و خواهان جایگزینی فرانک به جای واحد ارزی مشترک اروپا برای فرانسه است.



در این میان آلمان که اقتصاد کشورش از رشد نسبتا بهتری برخوردار بوده و در دهه گذشته پروژه اتحاد اروپایی را به صورت ویژه دنبال می کرد در بسیاری از بخشهای اروپا با واکنشهایی مخلوط از حسادت، خشم و شگفتی روبروست. به خصوص در یونان و اسپانیا بار دیگر اتهامات خشمگینانه ای به آلمان وارد می شود مبنی بر اینکه برلین می خواهد با اقدامات مد نظر خود اروپا را به بردگی بگیرد.

