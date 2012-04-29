اسرائیل ریشه مشکلات منطقه است/ حزب الله آماده دفع هر گونه تجاوز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "شیخ نعیم قاسم" گفت : هر کسی که خواهان گفتگو است باید بدون قید و شرط به آن بپردازد و ما آماده مذاکره جدی با همه طرفها هستیم.

وی افزود: ما تاکنون شاهد گام جدی از سوی طرف دیگر یا حتی آمادگی برای انجام هر گفتگویی نبوده ایم و جریان چهارده مارس به جای مشکل آفرینی بهتر است مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشد.

شیخ نعیم قاسم با اشاره به وابستگی جریان چهارده مارس به خارج بیان کرد: جریان چهارده مارس به جای دخالت در امور خارجی و شرکت در جنایات گروههای مسلح در سوریه بهتر است به مشکلات مردم لبنان اهتمام داشته باشند.

وی بیان کرد: اعراب به موضوع سوریه، عراق، ایران، ترکیه و دیگر مسائل مشغول هستند و مشکل بزرگ یعنی اسرائیل فراموش شده است.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان در اشاره به تحرکات منفی 14 مارس گفت : با ایجاد مشکل و انتقال آن از مکانی به منطقه دیگر به دنبال این هستند که اقدامات اسرائیل در کشتار، اشغال، شهرک سازی و تجاوزگری و غاصب بودن آن را تحت الشعاع قرار دهند در حالی که ریشه همه مشکلات رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: تا زمانی که اسرائیل در منطقه وجود دارد راهکاری اساسی برای حل مشکلات وجود ندارد، ما در میدان می مانیم و آماده رویارویی با اسرائیل در هر مقطع زمانی هستیم.