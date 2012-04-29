150 میلیارد ریال اعتبار برای کتابخانه های کشور تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود جواد سادات فاطمی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در سمنان با اعلام اینکه امسال 150 میلیارد ریال کتاب برای کتابخانه های کشور تامین می شود، افزود: در سال گذشته، 120 میلیارد ریال کتاب در اختیار کتابخانه ها قرار گرفت.

وی همچنین از در دست ساخت بودن 540 کتابخانه روستایی در کشور خبر داد و گفت: این کتابخانه ها با استفاده از دو درصد بودجه فرهنگی در اختیار نهاد کتابخانه های عمومی، ساخته خواهد شد.

معاون نهاد کتابخانه های عمومی کشور، درباره طرح های مختلف فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور اظهار داشت: این طرح های فرهنگی شامل جلسات بررسی کتاب و تنظیم و تقویت بهینه مطالعه برای اعضای کتابخانه‌ها و عموم مردم است که توسط نهاد در کتابخانه‌های عمومی اجرا می شود.

سادات فاطمی تعداد کتابخانه های کشور را دو هزار و 800 باب برشمرد و افزود: دو هزار کتابخانه تحت پوشش این نهاد است و بقیه به صورت مشارکتی اداره می شود.

وی همچنین از افزایش 15 درصدی اعتبار پیش بینی شده برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سال جاری خبر داد و گفت: این رقم امسال 860 میلیارد ریال برآورد شده است.

وی در پایان با اشاره به اجرای طرح "کتاب من" در کتابخانه ها، اظهار داشت: این طرح با هدف تامین کتاب مورد نیاز متقاضیان اجرا می شود.

