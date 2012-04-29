به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا تنگسیری عصر یکشنبه در همایش بین‌المللی روز ملی خلیج فارس در مجتمع فرهنگی نهم دی در بوشهر اظهار داشت: بدون تردید حضور بیگانگان در منطقه خلیج فارس مخل امنیت است.



وی افزود: خلیج فارس خانه ماست و در واقع ما پا در زمین داریم و بیگانگان پا روی زمین دارند و ایران اسلامی امروز در منطقه خلیج فارس دارای اقتدار کامل است.

تنگسیری اضافه کرد: مسئولان کشورهای همسایه بدانند ما با وحدت و همگرایی امنیت را در منطقه برقرار می‌کنیم و معنا و مفهومی برای حضور بیگانگان در منطقه خلیج فارس وجود ندارد.



جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه خاطرنشان کرد: خلیج فارس دارای تنوع زیستی بسیار مهمی است و وجود 500گونه ماهی، 15گونه میگو و 600گونه آبزی نشان دهنده این مهم است.

تنگسیری با بیان اینکه حضور ناوهای اتمی و هسته‌ای تهدیدی جدی برای محیط زیست این منطقه است اذعان داشت: پروژه ایران هراسی توسط دشمنان برای مشروع جلوه دادن حضورشان و فروختن سلاح به کشورهای حوزه خلیج فارس است.



وی افزود: سابقه ایران اسلامی نشان می‌دهد ما هیچ وقت چشم طمع به خاک همسایه نداشته‌ایم.



جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: نیروهای سپاه و ارتش در هر شرایطی اقتدار ایران اسلامی را به دشمنان نشان می‌دهند و بدون تردید ایران در مقابل استعمار عقب‌نشینی نخواهد کرد.

تنگسیری خاطرنشان کرد: به برکت انقلاب و خون شهدا در تنگه هرمز قانون کنترل‌بان را اجرا می‌کنیم و این نشان از قدرت ایران اسلامی و افتخار بزرگی برای ماست.



وی تصریح کرد: وجود بیگانگان در خلیج فارس معنی و مفهومی ندارد و در واقع حضور آنها به آلوده کردن خلیج فارس می‌انجامد.



تنگسیری بیان کرد: ایران اسلامی در مقابل هرکسی که چشم طمع به آب و خاک این کشور داشته باشد ایستاده است و شهدای عزیز ایران اسلامی برای دفاع از این خاک و دفاع از ارزش‌های نظام اسلامی جان خود را فدا کرده‌اند.



وی با اشاره به سابقه درخشان استان بوشهر در مقابله با استعمار گفت: دشمنان ایران از جمله آمریکا و انگلیس از فرزندان استان بوشهر سیلی خورده‌اند.