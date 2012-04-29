به گزارش خبرنگار مهر، حسین مقصودلو عصر یکشنبه در جلسه دهیاران بخش مرکزی گرگان گفت: وضعیت منابع آب استان امسال خوب است ومخازن آب استان سرریز هستند.
وی اظهار داشت: در طرح تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه که از مشکلات اساسی مردم است قانونی را مجلس تصویب کرده است اما با استقبال کمی از جانب مردم مواجه شده است که باید توسط دهیاران اطلاع رسانی شود چون چنین فرصتی دیگر فراهم نیست.
وی افزود: آب بندان های موجود در روستاها فرصت های خوبی برای توسعه بخش کشاورزی هستند و باید از این آب بندان ها با تشکیل شرکت های تعاونی استفاده بهینه شود.
مقصودلو عنوان کرد: حتی طرح های گردشگری و ورزش هایی چون قایقرانی در این آب بندان ها قابل اجراست.
مدیر شرکت برق شرق گرگان نیز گفت: نیمی از روستاها استان مشکل ضعف ولتاژ برق دارند وما به دنبال احداث پست جدید در این روستاها هستیم.
قائمی افزود: 457چراغ در شش ماهه دوم سال در معابر روستاهای شرق گرگان نصب شده است که از برنامه های ما در تامین روشنایی معابر روستایی بوده است.
وی توسعه شبکه سازی واصلاحیه های روستایی را از فعالیت های شرکت برق شهرستان در روستاها عنوان کرد.
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