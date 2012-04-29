به گزارش خبرگزارش مهر، جواد قناعت دقایقی قبل در گفتگویی اظهار داشت: استان گلستان فردا دوشنبه میزبان رئیس جمهور و دو وزیر راه و شهرسازی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

وی گفت: در این سفر یک روزه سه پروژه مهم استان افتتاح و یک پروژه دیگر نیز مورد بازدید قرار می گیرد.

به گفته استاندار گلستان، فرودگاه کلاله که از مصوبات سفر اول اول هیئت دولت به استان و از آرزوهای دیرینه مردم شرق استان بوده است یکی از طرح هایی است که توسط رئیس جمهور افتتاح می شود.

وی افزود: افتتاح متمرکز 9 هزار و 679 واحد مسکن مهر در شهرستان کلاله از دیگر برنامه های سفر یک روزه رییس جمهور به استان است.



وی با بیان اینکه از ابتدای شروع به کار دولت نهم تاکنون بیمارستانهای متعددی در استان افتتاح و یا کلنگ زنی شده گفت: بیمارستان 320 تخت خوابی شهید صیاد شیرازی سومین پروژه ای است که با حضور وزیر بهداشت افتتاح می شود.



جواد قناعت اذعان داشت: پروژه ملی راه آهن گرگان - اینچه برون که از اهمیت ویژه ای برای استان و حتی منطقه برخوردار است به دلیل حساسیت زیاد مورد بازدید رئیس جمهور قرار خواهد گرفت تا روند پیشرفت آن بررسی شود.



استاندار گلستان گفت: بر اساس برنامه زمانبندی وزیر راه و شهرسازی امیدواریم شاهد افتتاح این پروژه برزگ ملی و فراملی تا پایان سال جاری باشیم تا اتصال ریلی استان با کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیز آسیای میانه برقرار شود.

وی با اشاره به پروژه های متعدد آماده افتتاح و کلنگ زنی در استان افزود : علاوه بر سفر چهارم رییس جمهور در طول سال جاری به دفعات شاهد حضور یک روزه رییس جمهور و یا وزرا در استان برای افتتاح یا کلنگ زنی پروژه ها خواهیم بود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا همه این تلاشها موجب رشد و توسعه روز افزون استان گلستان و کشور سرفرازمان شود.