نوجوان سیزده ساله در زندان آل خلیفه / یک عضو جمعیت الوفاق بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، منابع وابسته به مخالفان بحرین اعلام کردند: نیروهای امنیتی رژیم بحرین تظاهرات دیروز مردم بحرین در منامه را با گاز اشک آور، بمبهای صوتی و گازهای خفه کننده سرکوب کردند.

این منابع بیان کردند: نیروهای امنیتی همه مبادی ورودی و خروجی به منامه را بستند و اقدام به حمله به تظاهرات کنندگان کردند که شماری زیادی از آنها را زنان تشکیل می دادند.

خبر دیگر اینکه نیروهای امنیتی بحرین هادی الموسوی عضو جمعیت الوفاق و یوسف المحافظه فعال حقوق بشری بحرین را هنگام مشارکت در تظاهرات بازداشت کردند.

همچنین منزل یکی از نمایندگان پارلمانی بحرین پس از اینکه از نخست وزیر این کشور خواست از مقامش کناره گیری کند هدف گلوله قرار گرفت.

از سوی دیگر در حالی که تلویزیون وابسته به رژیم بحرین اعترافات کسانی را که به زعم خود سازندگان مواد آتشزا نامید، پخش کرد. منابع وابسته به مخالفان آن را موضوعی نخ نما شده و تکراری که مربوط به دو سال قبل است برشمردند.

این در حالی است که جمعیت الوفاق با اشاره به حملات نیروهای امنیتی به محله زندگی اسامه التمیمی نماینده منتقد رژیم بحرین آن را در راستای خفه کردن هر ندای مخالف آل خلیفه دانست.

جمعیت الوفاق بیان کرد: رژیم باید کنار برود، زیرا جز زبان زور نمی فهمد و مشروعیت خود را از دست داده است. رژیم کشور را پلیسی کرده است.

این جمعیت ذکر کرد: این راهکار در واقع ادامه سیاست شکست خورده امنیتی است که رژیم با عناد ورزی به آن می پردازد. آل خلیفه به دنبال انتقام گیری از مردم است.

خبر دیگر اینکه نوجوان سیزده ساله بحرینی به اتهام واهی پاره کردن پیراهن پلیس،ایجاد هرج و مرج و شرکت در تظاهرات به پنج روز حبس محکوم شد.