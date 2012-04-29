اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرحله لیگ کورسی دوچرخه سواری بانوان، با کسب مقام قهرمانی توسط نیکناز فاضلی از تیم شهرداری همدان در ماده تایم تریل انفرادی و در رده سنی بزرگسالان پیگیری شد.

بر اساس این گزارش، نخستین مرحله از لیگ دوچرخه سواری کورسی بانوان در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان و در مواد پیست و جاده تا دوازدهم اردیبهشت ماه به مدت سه روز در پارک چیتگر دنبال می شود.

در این مسابقات، رکابزنان در ماده تایم تریل انفرادی به مسافت 10 کیلومتر با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان نیکناز فاضلی از تیم شهرداری همدان با زمان 11 دقیقه و 15 ثانیه و 86 صدم ثانیه و ماندانا دهقان از تیم شهرداری همدان با زمان 11 دقیقه و 28 ثانیه و 34 صدم ثانیه اول و دوم شدند.

محمود حسینی صدرنشین مسابقات شطرنج قهرمانی همدان

دور پنجم مسابقات شطرنج قهرمانی استان همدان با صدرنشینی محمود حسینی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، دور پنجم مسابقات شطرنج قهرمانی استان همدان برگزار شد و پس از برگزاری پنج دور سید محمود سید حسینی با چهار و نیم امتیاز در صدر قرار گرفت.

حامد منوچهری نیز دوم است و امیر خوشبین، صادق اسدی و سینا کوروند در رده های بعدی قرار دارند.

تیرانداز همدانی سی‌و‌ششم جهان شد

تیرانداز همدانی بعنوان نماینده تیراندازی ایران در رقابت‌های جام جهانی تیراندازی آزمایشی المپیک لندن در رشته 50 متر تفنگ 3 وضعیت سی‌و‌ششم شد.

بر اساس این گزارش، در روز پایانی رقابت‌های جام جهانی تیراندازی آزمایشی المپیک لندن و در رشته 50 متر تفنگ 3 وضعیت نماینده استان همدان در جدول حذفی سی‌و‌ششم شد و از صعود به فینال بازماند.

در این رشته که در 2 گروه برگزار شد، در گروه دوم ساسان شهسواری تیرانداز همدانی و حسین باقری در بین 43 نفر به ترتیب در مکان‌های 25 و 51 قرار گرفتند تا تنها شهسواری به مرحله حذفی برسد.

در این مرحله نیز شهسواری با کسب امتیاز 1146 در بین 50 تیرانداز در رده 36 جهان ایستاد.

در این رشته تیراندازان ایتالیا، امریکا و اوکراین به ترتیب اول تا سوم شدند.

معرفی کشتی گیران برتر همدان

نفرات برتر مسابقات کشتی آزاد جوانان شهرستان همدان معرفی شدند.

در این مسابقات 129 کشتی گیر جوان با انجام 15 مسابقه در 4 دور در خانة کشتی همدان با هم رقابت کردند.

در پایان این مسابقات در وزن های 50 تا 120 کیلوگرم سعید خانی، محـمد مرادی، یوسـف کامرانی، علیرضا کریمی، سینا فعله گری، علی غلامی، امید سردادی و مهدی گنبدانی به عنوان نفرات اول وزن خود معرفی شدند.

رقابت بانوان پینگ پنگ باز همدان در لیگ برتر

تیم پینگ پنگ بانوان استان همدان از امروز یکشنبه در لیگ برتر حاضر می شود.

مسابقات لیگ برتر پینگ پنگ بانوان به مدت 3 روز به شکل متمرکز در رده سنی نوجوانان در شهرستان ساوه استان مرکزی برگزار می شود.

تیم همدان را کیمیا نگینی، فاطمه غلامی، فاطمه ناصری و زهرا قائمی به مربیگری و سرپرستی اکرم نقوی تشکیل می دهند.

برگزاری مسابقه کشتی انتخابی شهرستان تویسرکان

مسابقه کشتی انتخابی شهرستان تویسرکان با حضور 82 نفر در رده نوجوانان و جوانان کشتی آزاد و فرنگی در محل سالن شهید بهرامعلی الوندی تویسرکان برگزار شد.

در پایان این مسابقات در رده نوجوانان رشته آزاد ابراهیم عبدالملکی، رضا عبدالملکی، علی کولیوند، محسن عبدالملکی، عرفان مالمیر، امین عبدالملکی، امیر چهاردولی، مهدی بابایی، صابر کولیوند و فرزاد کولیوند در اوزان 42 تا 100 کیلوگرم اول شدند.

در رده نوجوانان کشتی فرنگی حسین خدابخشی، اکبر عبدالملکی، علی سوگلی، محسن احمدوند، احسان احمدوند، امیر جلیلوند و علی خدابخشی حائز رتبه های اول شدند.

در کشتی آزاد جوانان فرزاد سوگلی، ابوالفضل چهاردولی، رضا اسدی پور، احسان عبدالملکی، سعید عبدالملکی، فرزاد میرزایی، جمال سوری و سید مهدی میر معینی در اوزان 50 تا 120 کیلوگرم اول شدند.

در کشتی فرنگی جوانان سید جواد معصومی، سعید عبدالرضایی، جواد خدابخشی، بهروز عبدالملکی و محمد عبدالملکی در اوزان 50 تا 74 کیلوگرم حائز رتبه های اول شدند.

کمیته فرهنگی هیئت کبدی استان در جایگاه دوم کشور قرار گرفت

کمیته فرهنگی هیئت کبدی استان همدان در ارزیابی یکساله فدراسیون کبدی کشور در سال گذشته جایگاه دوم را کسب کرد.

بر اساس این گزارش، کمیته فرهنگی هیئت کبدی استان همدان در ارزیابی صورت گرفته از سوی کارشناسان فرهنگی فدراسیون کبدی کشور، پس از گلستان عنوان دوم کشور را به دست آورد.

در این ارزیابی گلستان با 48 امتیاز اول شد، همدان نیز با 40 امتیاز در مرتبه دوم قرار گرفت.

دعوت بانوان هاکی باز همدانی به اردوی تیم ملی

بانوان هاکی باز همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

نخستین مرحله اردوی تدارکاتی و انتخابی تیم ملی هاکی داخل سالن بانوان ایران از 20 تا 27 اردیبهشت در شهرستان قائم شهر استان مازندران برگزار می شود

در این مرحله از همدان نام چهار هاکی باز به نام های عاطفه رحیم بخش، سمیرا یادگاری، فاطمه رجبیان و زینب احمدی دیده می شود.

تیم ملی ملی هاکی بانوان ایران خود را برای حضور در دومین دوره رقابتهای جام ملتهای آسیا آماده می کند.

قضاوت مسابقات تنیس جام دیویس بر عهده داور همدانی

داور همدانی مسابقات تنیس جام دیویس در گروه 3 منطقه آسیا و اقیانوسیه را قضاوت می کند.

سید عادل برقعی داور نشان برنز بین المللی ITF کار قضاوت این رقابت ها را که در مجموعه ورزشی انقلاب تهران در حال برگزاری است بر عهده دارد.

سرداوری این مسابقات را اشرف حمودا از قطر بر عهده دارد و تیم های ایران، بنگلادش، عمان، سوریه،ویتنام، قرقیزستان و کویت در این مسابقات حضور دارند.

سید عادل برقعی هفته گذشته نیز مسابقات جام دیویس در گروه 4 منطقه آسیا و اقیانوسیه را در استادیوم خلیفه دوحه قطر را قضاوت کرد.