به گزارش خبرنگار مهر، لوییس فونسکا یکشنبه شب پس از تساوی مقابل تیم اردن اظهارداشت: متاسفانه از اولین دقایق بازی امروز داوری بر علیه کویت و یک طرفه بود.

وی با تقدیر از عملکرد شاگردانش در بازی برابر اردن گفت: بازیکنان اردن امروز ستارگان میدان بود و با وجود تساوی برابر اردن بازی بسیار خوبی ارائه کردند.

فونسکا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه تیم کویت به چه دلیل از ابتدای بازیهای فوتسال غرب آسیا از عملکرد داوری ناراضی است افزود: من به کویت و بازیکنان این تیم احترام ویژه ای قائل هستم و عملکرد شاگردانم در بازی امروز کاملا قابل قبول و رضایت بخش بود.

سرمربی تیم ملی فوتسال کویت در ادامه داوری را تنها عامل تساوی بازی امروز کویت با اردن عنوان کرد و گفت: تیم اردن توانست بازی باخته را با کمک داوری به تساوی بکشاند.

سومین دوره این مسابقات فوتسال غرب آسیا از روز جمعه هشتم تا سیزدهم اردیبهشت ماه امسال با حضور تیم های ایران، عراق، کویت، اردن و فلسطین به میزبانی ارومیه برگزار می شود.

روز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه سالجاری روز استراحت تیمها تعیین شده و روز سه شنبه 11 اردیبهشت تیم فوتسال کشورمان ساعت 15 بعد از ظهر در ورزشگاه شش هزار نفری الغدیر ارومیه با عراق و ساعت 17 تیم فلسطین با کویت به رقابت می پردازند.