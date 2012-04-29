به گزارش خبرنگار مهر علی لاریجانی رئیس مجلس در همایش انتخاباتی جبهه پیروان رهبری با اشاره به اینکه مجلس مظهر حکمت نظام است و باید بر اساس منافع ملی کشور و مصلحت ملت تصمیم‌گیری کند، گفت: این نقطه‌ فوق‌العاده مهمی است، اما گاهی برخی مجلس را با محل حزب‌بازی اشتباه می‌گیرند.

لاریجانی خاطرنشان کرد: درست است که در مجلس افراد مختلف از حزب‌ها و گروه‌های متفاوت حضور دارند، اما مجلس یک نهاد حکومتی است و مسئولیتش این است که منافع ملت را در نظر بگیرد، وکیل ملت باشد و به مشکلات مردم بپردازد و نیز در این زمینه با شجاعت وارد کار شود.

وی با بیان اینکه نمایندگان ملت نباید خریده شوند و لابی‌های بی‌وجه روی آنها تاثیر بگذارند گفت: اگر لابی‌های بی‌وجه روی آنها تاثیرگذار نباشند، بدان معناست که افراد فهیم و کاردانی بوده‌اند، درد مردم را شناخته‌اند، شجاعت دارند و در واقع مناسب خانه ملت هستند و اگر می‌خواهد مجلس مظهر حکمت نظام باشد باید افرادی انتخاب شوند که نسبتی با حکمت داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مجلس همیشه برای کشور مهم است گفت: امروز درشرایط حساسی به سر می بریم. در چند سال اخیر فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی ایران افزایش داشته و تحریم‌هایی که علیه ملت محقق کردند نهایت خصومت آنها را نشان داد اما گاهی جیغ‌های بنفش می‌کشند و غرش‌هایی که از روی ترس است سر می‌دهند که اینها خیلی مهم نیست؛ زیرا آنها از هیبت ملت ایران می‌ترسند.

لاریجانی در ادامه اظهار داشت: باید به این ‌نکته توجه داشت که طی چند سال اخیر نوک اصلی پیکان همه‌ آنها مسائل اقتصادی است؛ از قبیل تحریم‌های نفتی، بانک مرکزی و ... برای این‌که فشار اقتصادی را بر ملت ایران افزایش دهند. البته می‌گویند به خاطر مسائل هسته ای است اما من خیلی باور ندارم، دروغ می‌گویند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان خاطره ای در خصوص مذاکرات هسته ای ایران با اروپا گفت: زمانی یکی از وزرای کشورهای منطقه با یکی از مسئولان کشورهای اروپایی صحبت‌هایی داشت که در آن صحبت‌ها این مسوول اروپایی گفته بود مسئله‌ هسته ای ایران برای ما مهم نیست. در حالی که ایران اصلا به دنبال سلاح هسته ای نیست؛ چراکه مقام معظم رهبری نیز در فتوایی تولید سلاح هسته ای را حرام اعلام کردند.

وی در ادامه افزود: این مسئول مدعی شده بود که مشکل ما این است که ایران نقشه‌ ما را در منطقه بر هم می‌زند. آنها دنبال نوعی سلطه‌ طلبی در منطقه هستند. دنبال این هستند که کشورها یا نوکرشان باشند یا خنثی عمل کنند.

لاریجانی اظهار داشت: شما ملتی باهوش و بابصیرت هستید که در برابر این شگردها ایستادگی می‌کنید و در مقابل، آنها عصبانی می‌شوند. به عنوان نمونه وقتی آمریکا عراق را اشغال کرد فقط ایران در کنار عراق ایستاد و نهایتا آنها مجبور به ترک این کشور شدند و این صلابت ملت ایران است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آمریکا در جنگ 33 روزه از رژیم صهیونیستی را پشتیبانی کرد گفت: دران زمان برخی کشورها یا خود را به خواب زدند یا پشت رژیم صهیونیستی قرار گرفتند که پای برخی کشورهای اسلامی نیز در میان بود و در واقع تنها ایران بود که از مقاومت حمایت کرد.

وی با اشاره به تحولات منطقه گفت: تحولات مهمی در طول این مدت رخ داده و هزینه‌های بسیاری برای آمریکا و کارگزاران آنها داشته است و این هزینه‌ها چنان سنگین بوده که آنها نتوانسته‌اند پاسخگو باشند. تحولات مصر، تونس و لیبی بیانگر این موضوع است. درست است که آمریکایی‌ها شعار دموکراسی سر می‌دهند، اما در همه جا جلوی پای ملت‌های منطقه سنگ‌اندازی می‌کنند؛ زیرا می‌دانند این تحولات ریشه در بیداری است که 33 سال پیش جرقه‌ آن در ایران زده شد.

لاریجانی با بیان اینکه چرا امروز آمریکا تا این اندازه روی سوریه متمرکز شده‌ است گفت: برخی کشورها در منطقه دنبال یک ماموریتند. تصورشان این است که اگر بتوانند وضعیت داخلی سوریه را به هم بریزند می‌توانند از انقلاب‌های منطقه بهره‌ای ببرند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در زمینه‌ اقتصادی در کشور دچار نقایصی هستیم، به دو مقوله‌ گرانی و بیکاری اشاره و تصریح کرد: این نقص داخلی کشور ماست که باید جبران شود و بر همین اساس است که مقام معظم رهبری امسال را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کردند برای اینکه بتوان با تحقق بخشیدن به این شعار کشور را سر پا نگه داشت.

وی با اشاره به اینکه اکنون در مرحله‌ دوم انتخابات مجلس قرار داریم افزود: اصل حضور در انتخابات فوق‌العاده موثر است. ملت هوشیاری که در مرحله‌ اول انتخابات حضور داشتند نتیجه‌ رای خود را دیدند؛ بنابراین حضور مردم بسیار ضروری است؛ زیرا می‌تواند دشمن را از نعره ‌کشی‌های بلاوجه بازدارد و تدبیر امور را در داخل بهتر می‌کند. لازمه‌ این امر این است که حضور جدی در انتخابات داشته باشیم و افرادی انتخاب شوند که نسبتی با حکمت داشته باشند و اگر در مسندی قرار گرفتند به مساله‌ اساسی کشور توجه کنند.

لاریجانی خاطرنشان کرد: مجلس در شئونات مختلف افراد صاحب نظر بسیاری نیاز دارد؛ زیرا اوایل در مجلس هشتم افرادی صاحب نظر بودند، به درد مردم می‌رسیدند. البته برخی افراد بودند که حرف نمی‌زدند. تنها می‌آمدند و می‌رفتند و فقط به سخنرانی‌های سیاسی در خارج از مجلس بسنده می‌کردند و کار حکومتی برای مجلس کم می‌کردند.

وی با تاکید بر این‌که مجلس جای حزب‌ بازی نیست خاطرنشان کرد: کار حزبی بیرون، مجلس باید کار قانونی و حکومتی انجام دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی چهره‌های سرشناس در لیست جبهه متحد اصولگرایان گفت: اینها افرادی هستند که تلاش‌های جدی برای طرح‌ها و لوایح داشته‌اند. در واقع مردم باید در نظر داشته باشند نمایندگانی را انتخاب کنند که قرص باشند و عیارشان در حفظ و صیانت از حقوق ملت سنجیده شود.

لاریجانی با اشاره به تعداد زنان در مجلس هشتم گفت: در دور اول انتخابات مجلس نهم تنها سه خانم توانستند رای بیاوردند. مجلس 290 نفر نماینده دارد. باید حداقل 90 نفر از آنها خانم باشد.

وی در ادامه به نقش روحانیت و حضور آنها در مجلس اشاره کرد و افزود: حضور روحانیت در مجلس ضروری است؛ زیرا در بسیاری از جاها احتیاج به نظر کارشناسی آنها داریم. احتیاج به متخصصین در مسائل اسلامی داریم؛ بنابراین توجه روحانیت برای حضورشان در مجلس ضروری است.

وی تاکید کرد: درخصوص کار مجلس نیز مهم این است که بنا به تاکیدات مقام معظم رهبری نمایندگانی انتخاب شوند که وقت بگذارند. لوایح و طرح‌ها را بخوانند و در نظر داشته باشند که حواشی بر متن غلبه نیابد.

وی خاطرنشان کرد: افرادی هستند که در مجلس کمتر حضور دارند اما فریادهای سیاسی‌شان بیرون زیاد است و گاهی درباره‌ مجلس نیز نقدهایی می‌کنند. این‌ها مجلس را با یک منطقه‌ حزبی عوضی گرفته‌اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگانی باید انتخاب شوند که شجاع باشند گفت: دوران سر و صداهای پوپولیستی در کشور به سر آمده است. باید نظریه‌ای برای حل مشکل اشتغال و گرانی داشته باشند.

وی اظهار داشت: اگر نماینده‌ای حتی با 15 هزار رای از شهری کوچک انتخاب شود او نماینده‌ تمام ملت است. عده‌ای تصور می‌کنند مجلس جایی است که چند نفر بیایند و اداره کنند اما باید بدانند نباید مجلس را خفه کرد. مجلسی که بتواند حرف خود را بزند حیات دارد.