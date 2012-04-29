به گزارش خبرنگار مهر، ولید حامد شامگاه یکشنبه بعد از برگزاری مسابقه با تیم ملی اردن در نشست خبری با خبرنگاران افزود: در ابتدا معتقد بودیم که قربانی قضاوتهای داور بودیم که در ادامه بازی ثابت شد که قضاوتها به درست و به حق بوده که تیم ملی فوتسال کویت باید قضاوتهای داور را قبول کند.

وی با اشاره به اینکه یک بازیکن از اردن و یک بازیکن از کویت اخراج شد، ادامه داد: بازیکنان و کادر فنی تیم ملی کویت باید قضاوتهای داوری را قبول کند چرا که ثابت کردیم در پایان اردن بهتر از کویت بازی کرد.

کمک مربی تیم ملی فوتسال کویت در خصوص روند بازی نیز، ادامه داد: بازی بسیار سخت بوده و تیم ملی فوتسال کویت تیم خیلی خوبی بود و از نظر رنکینگ جهانی بالاتر از اردن قرار دارد.

حامد با اشاره به کسب نتیجه تساوی در این بازی، یادآور شد: با کسب این نتیجه مکان دوم رقابتها را کسب کرده و در پایان با پاس دادن بازیکنان به یکدیگر در صدد تلف کردن وقت بازی به دلیل اخراج یکی از بازیکنان کویت و می خواستیم بازی جوانمردانه ارائه دهیم.

وی در خصوص بازی آخر با تیم ملی فوتسال ایران، گفت: هر بازی شرایط خاص خود را داشته و بازیکنان با تجربه در ایران حضور دارد ولی ما بازیکنانی داریم که باور می کنیم می توانند برای اردن در مقابل این تیم نتیجه مورد انتظار را کسب کنند.

سومین دوره این مسابقات فوتسال غرب آسیا از روز جمعه هشتم تا سیزدهم اردیبهشت ماه امسال با حضور تیم های ایران، عراق، کویت، اردن و فلسطین به میزبانی ارومیه برگزار می شود.

روز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه سالجاری روز استراحت تیمها تعیین شده و روز سه شنبه 11 اردیبهشت تیم فوتسال کشورمان ساعت 15 بعد از ظهر در ورزشگاه شش هزار نفری الغدیر ارومیه با عراق و ساعت 17 تیم فلسطین با کویت به رقابت می پردازند.