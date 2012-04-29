واحدهای تولید گلستان حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی عصر یکشنبه در جمع مدیران بخش صنعت و معدن استان، فرهنگسازی عمومی را یکی از سیاستهای مهم در تحقق شعار مقام معظم رهبری عنوان کرد.
وی گفت: دولتیها به استناد قانون حداکثر توان مستند سال 1375 در پیمانکاریها حق ندارند از کالای خارجی استفاده کنند لذا در سال جاری، این حوزه به صورت جدی پیگیری میشود.
غلامی از صدا و سیمای مرکز استان و رسانهها خواست تا در راستای فرهنگسازی استفاده از تولیدات داخلی، برنامههای خود را ارائه دهند.
وی درخصوص اعلام نظر دستگاههای اجرایی درباره شعار امسال مقام معظم رهبری و فرهنگسازی برای خرید تولیدات داخلی یادآور شد: 17 دستگاه در این رابطه اعلام نظر کرده که دستگاههایی نظیر اداره کل تبلیغات اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل ثبت احوال، هلال احمر، اداره کل حمل و نقل و پایانهها، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی، اداره کل زندانها، شرکت آبفار، اداره کل فرودگاه، اداره کل ورزش و جوانان، شرکت دخانیات، کانون پرورش فکری، اداره کل کار و رفاه اجتماعی از جمله ادارات پاسخگو بودند.
در استان گلستان 13 شهرک و 9 ناحیه صنعتی عملیاتی وجود دارد که تاکنون بالغ بر 400 واحد تولیدی در این تعداد شهرک و ناحیه صنعتی به بهره برداری رسیده است.
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