واحدهای تولید گلستان حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی عصر یکشنبه در جمع مدیران بخش صنعت و معدن استان، فرهنگ‌سازی عمومی را یکی از سیاست‎های مهم در تحقق شعار مقام معظم رهبری عنوان کرد.

وی گفت: دولتی‎ها به استناد قانون حداکثر توان مستند سال 1375 در پیمانکاری‎ها حق ندارند از کالای خارجی استفاده کنند لذا در سال جاری، این حوزه به صورت جدی پیگیری می‎شود.

غلامی از صدا و سیمای مرکز استان و رسانه‎ها خواست تا در راستای فرهنگ‌سازی استفاده از تولیدات داخلی، برنامه‎های خود را ارائه دهند.



وی درخصوص اعلام نظر دستگاه‎های اجرایی درباره شعار امسال مقام معظم رهبری و فرهنگ‌سازی برای خرید تولیدات داخلی یادآور شد: 17 دستگاه در این رابطه اعلام نظر کرده که دستگاه‎هایی نظیر اداره کل تبلیغات اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل ثبت احوال، هلال احمر، اداره کل حمل و نقل و پایانه‎ها، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان تعاون ‌روستایی، اداره کل زندان‎ها، شرکت آبفار، اداره کل فرودگاه، اداره کل ورزش و جوانان، شرکت دخانیات، کانون پرورش فکری، اداره کل کار و رفاه اجتماعی از جمله ادارات پاسخگو بودند.



در استان گلستان 13 شهرک و 9 ناحیه صنعتی عملیاتی وجود دارد که تاکنون بالغ بر 400 واحد تولیدی در این تعداد شهرک و ناحیه صنعتی به بهره برداری رسیده است.