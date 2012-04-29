جبهه پایداری درباره چیزی که از فتنه خطرناک تر است سکوت کرده‌ است

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا زاکانی در نشست هفتگی انصار حزب الله گفت: جبهه پایداری و جبهه متحد همه نیروهای انقلاب هستند و باید در کنار هم باشند.

زاکانی افزود: جبهه پایداری باید خودش را با ایثارگران و رهپویان مقایسه کند، ما هم اشکالاتی داریم اما اشکالات از آنها کمتر است.

وی با انتقاد از اظهارات اخیر سخنگوی جبهه پایداری پیرامون مقایسه اوضاع کنونی با جریان سقیفه گفت: در حوزه اعتقادی و فکری تکیه گاه ما آقای مصباح است به آیت الله مهدوی کنی هم معتقدیم. کسانی که جامعه را از این بزرگان محروم کنند خیانت کرده اند.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال یکی از حاضرین در خصوص علت عدم استیضاح وزیر اقتصاد گفت: مجلس و کمیسیون اصل 90 استیضاح وزیر را دنبال می کردند در پایان به چارچوب مشترکی دست یافتند که آن را در 3 تا 4 صفحه مکتوب کردند و وزیر استیضاح نشد.

زاکانی ادامه داد: در جلسات ما چارچوبی برای تحول نظام بانکی تدوین شد که مکتوب شد و بر همین اساس استیضاح وزیر اقتصاد انجام نشد.

وی در خصوص ماجرای استیضاح وزیر کار نیز اظهار داشت: ما در قضیه مرتضوی هم مسیری را رفتیم که در صورت حل مشکل مرتضوی ، وزیر استیضاح نشود.

این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال یکی از حضار مبنی بر علت انتقادات جبهه متحد از جبهه پایداری گفت: طبق فرموده رهبری فتنه سابقه ای 10 ساله دارد . بحث ما این بود که جناب محصولی که از عناصر کلیدی جبهه پایداری است در خصوص دوم خرداد حتی یک موضع گیری ندارد.

زاکانی با بیان اینکه محصولی در آن زمان کار اقتصادی انجام می داد و طبق گفته خودش سال 84 حدود 450 میلیون تومان خمس داده است گفت: فعالیت های اقتصادی ایشان اشکالی ندارد اما بحث ما اینجاست که آن روزی که همه در صحنه بودند و با جریان دوم خرداد مبارزه می کردند دوستان جبهه پایداری کجا بودند؟

وی گفت: محصولی در فتنه 88 سکوت کرد و بعد از پایان فتنه نیز موضع گیری نکرد. گروهی به دفاع از ایشان می گویند چون در آن زمان محصولی وزیر کشور بود موضع گیری نکرد اما وی می توانست در صحنه بیاید و آشوب را محکوم کند.

نماینده مردم تهران در مجلس خطاب به جبهه پایداری اضافه کرد: به دوستان پایداری گفته ام که اصلاح را از خودتان آغاز کنید. به نظر ما روش این افراد درست نیست.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آیت الله مصباح می فرمایند انحراف از فتنه خطرناک تر است اما برخی از دوستان این جبهه این جریان را قبول ندارند. ما می گوییم این اشکال به دوستان پایداری وارد است که در مقابل چیزی که از فتنه بدتر است سکوت کرده اند.

زاکانی با اعلام اینکه مقام معظم رهبری قاعده حذف را قبول ندارند گفت: خالص سازی اصولگرایان به معنای حذف نیست.

وی با بیان اینکه جبهه پایداری در خصوص فتنه اولویت بندی نکرد گفت: فتنه فقط آشوب های خیابانی نبود. در قضیه کوی دانشگاه و کهریزک این افراد حضور نیافتند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: در آن دوران ما از یک طرف در مراسم شهدای فتنه شرکت می کردیم و از سوی دیگر به منزل مرحومین فاجعه کهریزک می رفتیم ، در آن زمان دانشگاهها خیلی ملتهب بود.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی افزود: ما و دوستانمان برای حفظ انقلاب دانشگاه به دانشگاه حضور می‌یافتیم. در اوایل فتنه این کار بسیار سخت بود حتی در همان زمان به ما هشدار می دادند که حضورتان در برخی مناطق خطر جانی دارد اما ما برای روشنگری دانشجویان به دانشگاهها می رفتیم.

زاکانی افزود: من در دانشگاهها تاکید می کردم که نظام هم نسبت به معترضین وظیفه دارد هم نسبت به آشوبگران، نظام وظیفه داشت برای حفظ امنیت مردم از اشوبگران عبور کند.

وی خطاب به جبهه متحد ادامه داد: آن ماههای اول که صحنه خطر داشت این دوستان کجا بودند؟ زمانی که کوه دانشگاه ملتهب بود این افراد در کدام دانشگاه حضور می یافتند؟

نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنانش در خصوص علت عدم وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس افزود: ما از روز اول دنبال وحدت بودیم. برخی دوستان شیوه مناسبی ندارند و با این شیوه هیچ چیز برای انقلاب باقی نمی ماند.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: مقام معظم رهبری می فرمایند ریزش در انقلاب امکان دارد . ریزش بدین معناست که کسانی که رهبری سعی به نگهداری آنها دارد خودشان از انقلاب جدا می شوند اما این دوستان سعی دارند همه را غیر از خودشان خالص سازی کنند.

زاکانی در پاسخ به سئوال یکی از حاضران در خصوص شایعاتی که پیرامون توکلی وجود دارد ادامه داد: این اتهامات انتقامجویی و خلاف واقع است.

وی گفت: برخی از این افراد انچنان دچار استیصال شده اند که دست به این گونه کارها می زنند.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه راجع به بنده نیز 10 -12 سند را در رسانه ها چاپ کرده اند گفت: بنده شکایت کردم و حالا باید این افراد برای پاسخگویی در دادگاه حاضر شوند اما دائما واسطه می فرستند.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص روند برررسی پرونده اختلاس در دادگاه گفت: نظام برای برخورد با این اختلاس مالی محکم است.

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نقش دولت در گرانی های اخیر افزود: تقصیر دولت در این زمینه عدم رعایت قانون و عدم دقت عمل است.

وی با تاکید بر اینکه دولت در گرانی ها خیلی مقصر است گفت: قوه مجریه باید بر اساس قانون هدفمندی را انجام می داد. امروز نیز در صدد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها است و افزایش 28 هزار تومانی یارانه های نقدی را در نظر دارد که این امر در یک ماه باعث افزایش 12 هزار میلیارد تومانی هزینه های دولت می شود البته دولت معتقد است با آزادسازی یکباره قیمت ها این هزینه جبران می شود اما با این کار کمر مردم می شکند.

زاکانی در خصوص نقش مجلس برای مهار گرانی ها گفت: ما جلسات متعددی با دولت داشتیم و مقاومت های زیادی برای جلوگیری از اجرای برخی سیاست های اقتصادی دولت انجام دادیم و همیشه در مقابل این سیاست های تورم زا مقاومت کردیم. در همان زمان دوستان پایداری به ما انتقاد می کردند که چرا با دولت همکاری نمی کنید و سخت گیری می کنید.

وی افزود: اگر مجلس این سخت گیری ها را نمی کرد الان وضع خیلی خراب تر بود.

این کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی تحریم ها و تهدیدها را نیز از عواملی خواند که هزینه های واردات را بالا برده و در زندگی مردم اثر گذاشته است.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: رهبری به شدت با شیبی که دولت برای اجرای قانون هدفمندی دنبال می کرد مخالف بودند.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در پاسخ به سئوال یکی از حاضران مبنی بر اینکه چرا جبهه پایداری علیرغم در اختیار داشتن کمترین امکانات بیشترین اقبال را در تهران به خود جلب کرد گفت: ما هیچگاه جبهه پایداری را به صورت جدی نقد نکردیم.

زاکانی افزود: هفته گذشته آقای حسینیان پشت تریبون رفت و هر چه خواست راجع به بنده گفت و تهمت زد. علت این اظهارات نقدی بود که در نشریه پنجره در خصوص ایشان نوشته شده بود.

وی گفت: در این نشریه تنها مواضع مختلف ایشان طی سالهای گذشته در کنار هم چیده شده بود، ایشان در کمیسیون به بنده فحش دادند و پشت تریبون نیز اظهارات خود را تکرار کردند. آیا این مسیر خدایی است؟

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: آقای حسینیان در سخنرانی خود در استان گلستان اعلام کرد و گفت: جبهه متحد در تهران 77 خانه برای تبلیغات انتخاباتی خود اجاره کرده است! ما پول نداشتیم خانه اجاره کنیم و ساختمان رهپویان را برای این فعالیت اختصاص دادیم.

زاکانی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به دیدار اعضای شورای مرکزی جبهه متحد با آیت الله مصباح گفت: پس از برگزاری این دیدار اخبار این جلسه دو جور در جامعه منعکس شد. با دفتر ایشان تماس گرفتم که علت این کار چیست؟ گفتند آقای رسایی ما را تحت فشار قرار داده است.

وی افزود: ایراد ما نسبت به این دوستان این است که چرا به خود اجازه می دهند بی پروا دهانشان را باز کنند و افراد را تخریب کنند؟