  1. بین الملل
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۱:۳۵

به بهانه المپیک اعلام شد؛

موشکهای ضد هوایی ارتش انگلیس روی بام خانه ها

موشکهای ضد هوایی ارتش انگلیس روی بام خانه ها

وزارت دفاع انگلیس به بهانه برقراری امنیت در جریان بازیهای المپیک 2012 لندن اقدام به استقرار سیستمهای دفاع موشکی روی بام خانه های مردم می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت انگلیس به بهانه برقراری امنیت بازیهای المپیک تابستانی این دوره که در شهر لندن برگزار می شود، دست به اقدام عجیبی می زند.

وزارت دفاع انگلیس امروز یکشنبه اعلام کرد استقرار سامانه های دفاع موشکی بر روی بام خانه های مسکونی از جمله طرحهای دولت برای حفاظت از امنیت بازیهای مذکور است.
 
بنا بر اعلام این وزارتخانه ساکنان حدود 700 بلوک آپارتمانی در محدوده 3 کیلومتری مهمترین ورزشگاههای پایتخت از این طرح مطلع شده اند. این در حالی است که برخی شهروندان لندنی با انتقاد از این تصمیم دولت، درباره لزوم اجرای چنین طرحی ابراز تردید می کنند.
 
گفتنی است در مجموع 13 هزار و 500 نیروی امنیتی وظیفه تامین امنیت بازی های المپیک 2012 لندن را در تابستان امسال به عهده خواهند داشت.
کد مطلب 1588951

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