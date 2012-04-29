به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید عبدالهادی شاهرودی شامگاه یکشنبه در یدار با فرماندهان انتظامی و سپاه علی آبادکتول افزود: باید فرهنگ ولایت پذیری و امامت در جامعه ماندگار شود تا مملکت آسیب و خسارت نبیند.

وی عنوان کرد: سپاه پاسداران و نیروی انتظامی دو بازوی امنیتی و حفاظتی کشور هستند.

آیت الله شاهرودی بیان داشت: اعتماد مردم و همکاری آنان با این دو نهاد بزرگترین سرمایه است که می توانند داشته باشند.

وی گفت: موفقیت و پیشرفتهای چشمگیر کشور به برکت و ابتکار خلاقیتهایی است که این دو نهاد در کشور ایجاد می کنند.

در این نشست فرماندهان سپاه و انتظامی شهرستان به ارائه عملکرد این نهادها درباره برقراری نظم و امنیت پرداختند.