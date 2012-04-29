به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جمال خلیلیان عصر امروز در همایش روحانیون و طلاب حامی جبهه پایداری با بیان اینکه نامگذاری سال جاری به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اقدامی هوشمندانه از سوی رهبر معظم انقلاب بود، گفت: یکی از مهمترین اولیت مجلس نهم باید همت مضاعف و تلاش جهاد گونه برای تحقق شعار تولید ملی باشد.

وی افزود: سال گذشته رهبر معظم انقلاب جهاد اقتصادی را به عنوان شعار سال برگزیدند. اگر این سال را بخه خوبی بررسی کنیم می بینیم که مردم بسیار خوب عمل کردند.

کاندیدای جبهه پایداری ادامه داد: یکی از اهداف نامگزاری سال گذشته و امسال خنثی کردن توطئه های دشمن از نظر اقتصادی بود که خوشبختانه مردم با تحمل سختی و تحریم ها و حضور پرشور در انتخابات سیلی محکمی به دشمن زدند و شاهد بودیم نخبگان و دانشگاهیان کشورمان جهادگونه در راه پیشبرد دانش و فناوری در کشورمان قدم برداشتند که نمونه آن در به زمین نشاندن پهپاد آمریکایی مشاهده شد.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه بر خلاف مردم، دولت و مجلس نتوانستند اقدام عملی در راستای تحقق جهاد اقتصادی بردارند، گفت: مجلس در ابتدای سال گذشته از تشکیل کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی خبرداد در حالیکه رئیس همین کمیسون در پایان سال اعلام کرد نتوانسته ایم اقدام مهمی انجام دهیم.



خلیلیان با اشاره به نقاط ضعف مجلس گفت: یکی از مهمترین ضعفهای مجلس تنش و نزاع با دولت بود در حالیکه نمایندگان باید با تعامل مثبت با قوه مجریه مشکلات مردم را حل کنند.

کاندیدای جبهه پایداری با تاکید بر اینکه مطرح کردن اختلافات در رسانه ها جامعه را دچار اضطاب می کند، گفت: متاسفانه طی دفعات زیادی این تنش و مقصر جلوه دادن همدیگر میان دولت و مجلس تکرار شد در حالیکه شایسته نظام نبود.



وی تصریح کرد: طرح هدفمندی یارانه ها با هوشمندی دولت اجرا شد و به گواه کارشناسان به غیر از چند ماه اخیر این طرح با موفقیت اجرا شد.

خلیلیان در ادامه با اشاره به نوسانات اخیر در بازار ارزگفت: معتقدم دولت و مجلس در رها سازی نرخ ارز تاثیر داشتند و طی 20 روز نوسانات بازار اقدامی انجام ندادند و همین موجب شد تا آثار شیرین اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از بین برود. معتقدم یکی از کارهای اصلی مجلس نهم باید اجرای دقیق و صحیح طرح هدفمندی یارانه ها باشد.



وی همچنین تصریح کرد: نرخ فعلی دلار بسیار بالا است و باید کاهش پیدا کند.

کاندیدای جبهه پایداری با اشاره به اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوای سه گانه خواسته اصلی مقام معظم رهبری است، گفت: اگر نظارت در مجلس و دولت قوی بود اختلاسی با حجم سه هزار میلیارد تومان پیش نمی آند و حتی گاهی فکر می کنم شاید دست هایی از قوه مقننه و مجریه نقش دارند.

وی در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه متاسفانه بانکها عقود اسلامی را رعایت نمی کنند گفت: بیش از دو دهه از تصویب قانون بانکداری اسلامی در کشورمان می گذرد اما مجلس قدمی برای اصلاح آن برنداشته است. معتقدم حذف ربا می تواند گام عملی در راستای تحقق تولید ملی در کشورمان باشد.

