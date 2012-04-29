به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی عصر امروز در همایش روحانیون و طلاب حامی جبهه پایداری با تاکید بر نقش مهم تقوا در فعالیت های سیاسی گفت: خدا نکند جبهه پایداری بی تقوایی کند اگر هم تاکنون مرتکب این اشتباه شده امیدوارم خداوند ما را ببخشد.

وی با بیان اینکه خواسته ما در جبهه پایداری این بود که ولایتمداری را در عمل نشان دهیم و تنها در حد حرف نباشد، گفت: مردم باید بدانند با تقوا هم امکان پیروزی وجود دارد و می شود که با انتقاد درست هم مجلس را اداره کرد.



دبیرکل جبهه پایداری ادامه داد: متاسفانه برخی معتقدند تنها با شانتاژ و معامله گری می توان در مجلس به جایی رسید و به همین دلیل همیشه این کار را می کنند اما جبهه پایداری به هیچ وجه بنای شانتاژ و معامله گری در مجلس را ندارد.

آقا تهرانی گفت: مهمترین رنج و غصه ما این است که کسی در عمل عنوان نمی کند با ولایت مشکل دارد بلکه در عمل شاهدیم که روند مجلس هشتم مورد رضایت آقا نبود. جبهه پایداری به دنبال این است که به همه چیزهایی که می گوید عمل کند.

وی با بیان اینکه اعضای جبهه پایداری برای حضور در مجلس پول زیادی ندارند که خرج کنند، گفت: ما برای یک انتخابات دین و تقوای خود را خدشه دار نمی کنیم در حالیکه متاسفانه برخی برای اینکه به مجلس برسند از هر راهی استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آقا تهرانی بعد از سخنان کوتاه خود در جمع طلاب و روحانیون حامی جبهه پایداری به ذکر مصیبت و روضه خوانی در رسای حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخت.

